Harry Maguire - Manchester United
Harry Maguire - Manchester United

Man Utd impose un régime violent à Harry Maguire

Premier League21 mars , 16:30
parClaude Dautel
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Harry Maguire est dans les derniers mois de son contrat avec Manchester United. Et si les Red Devils souhaitent conserver l'international anglais, ce ne sera pas à n'importe quelle condition.
Arrivé de Leicester à Manchester en 2019, avec un transfert record à l'époque de 87 millions d'euros, Harry Maguire pourrait quitter Old Trafford en fin de saison puisque son contrat s'achève cette année. Cependant, selon les médias anglais, le défenseur de 33 ans a déjà repoussé toutes les propositions venues de plusieurs clubs de Premier League, et même de l'étranger. Maguire souhaite prolonger sa carrière chez les Mancuniens, et ces derniers veulent également le conserver, mais pas aux conditions financières actuelles. Car le défenseur international anglais touche tout de même 220.000 euros par semaine sous le maillot de Manchester United, et les Red Devils veulent lui imposer une diète salariale.

Maguire va rester à Man Utd jusqu'en 2028

TeamTalk révèle qu'en échange d'un contrat d'un an plus une autre année sous forme d'option, Harry Maguire va accepter de baisser très nettement son salaire en échange de primes et bonus liés à ses performances et à celles de son équipe. Un accord aurait été trouvé ces derniers jours entre les deux camps et pourrait rapidement être officialisé. L'hypothèse de voir le défenseur mancunien quitter le Nord de l'Angleterre est donc à oublier. Dans un passé pas si lointain, le nom de Maguire avait été associé au Paris Saint-Germain, mais cela ne s'était jamais concrétisé. De même, l'été dernier, l'OM avait été évoqué comme un point de chute possible, mais le salaire du joueur anglais était impossible à financer pour le club phocéen.
Plus sérieusement, Tottenham, Everton, Sunderland et West Ham United étaient tous entrés en contact avec les représentants du défenseur anglais ces derniers mois afin de savoir si ce dernier envisageait de partir de Manchester United. Mais ils ont tous bien compris qu'il était inutile d'insister.
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