100 ME, l'offre de Liverpool qui fait pleurer le PSG

Très intéressé par Yan Diomandé, le PSG va devoir composer avec une énorme concurrence dans ce dossier. Selon la presse anglaise, Liverpool est notamment prêt à dégainer pour l’international ivoirien du RB Leipzig.

Après avoir été spectateur l’été dernier, le Paris Saint-Germain a l’intention d’être acteur lors du prochain mercato . Luis Campos et Luis Enrique ont déjà identifié un certain nombre de joueurs intéressants susceptibles de renforcer l’effectif du champion d’Europe en titre. Parmi eux, le nom de Yan Diomandé revient avec insistance. Il faut dire que l’international ivoirien de seulement 19 ans casse la baraque au RB Leipzig, au point d’attirer la curiosité des plus grands clubs européens.

Le PSG est sur le coup au même titre que Liverpool, Chelsea, Tottenham et le Bayern Munich. Les dirigeants parisiens, comme ceux des autres clubs intéressés, ont publiquement été prévenus par le RB Leipzig : il faudra poser au moins 100 millions d’euros sur la table pour convaincre le club allemand de lâcher sa pépite ivoirienne, un an seulement après son arrivée en Allemagne.

Une offre importante que Liverpool est prêt à formuler. A en croire les informations du média spécialisé CaughtOffside, les Reds sont clairement les plus chauds sur ce dossier à l’instant T. Liverpool souhaite continuer à se renforcer en attaque et, un an après avoir fait venir Ekitike, Wirtz et Isak, le club de la Mersey pourrait de nouveau signer un chèque énorme, cette fois pour Diomandé.

Liverpool est bouillant sur Diomandé

Le Paris Saint-Germain va donc rapidement devoir réagir s’il ne veut pas se faire doubler par le pensionnaire d’Anfield dans ce dossier que beaucoup de supporters parisiens jugent prioritaires. Et pour cause, l’avenir de joueurs tels que Dembélé ou surtout Barcola est encore très incertain. En cas de départ de l’un de ces deux joueurs, Diomandé pourrait être la priorité du Paris Saint-Germain pour renforcer son secteur offensif.

Reste maintenant à voir si le champion de France en titre contre-attaquera et se montrera plus convainquant que Liverpool. Car trouver un accord avec Leipzig sera une chose, mais obtenir le feu vert du joueur sera certainement le plus difficile et l’élément décisif dans ce dossier à 100 millions d’euros qui risque d’animer le prochain mercato d’été en Europe.