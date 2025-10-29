« Le tournant de ma vie au PSG », Vitinha révèle le déclic

Bah sur le coup, il parle, hein! Il pense même savoir que je ne sais pas. Il est fort ton copain le troll, il sait ce que les gens savent... Sauf que je n'inventes rien, c'est ce que demande le Real pour n'importe quel club. Pourquoi ferait-il une exception pour Lyon?
Lol mdr ptdr, c'est ce que demande le Real pour n'importe quel club, lol mdr ptdr. Renseignes-toi trollilo.
Première mi-temps bof bof… en dehors de Mayulu , les autres titis sont loin du niveau des Merlus… 😞🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Jalouse !
1ere mi temps où il a manqué de profondeur pour casser les lignes lorientaises, Zaire Emery ne fait que des passes latérales alors forcément ça aide pas trop. Dembele et Doué inexistant (Ndjantou et Mbaye se sont plus montres), Mendes au top comme d'hab, Marquinos rassure. Beraldo bien, Zabarnyi lui il m'a fait peur comme chevalier qui plonge sur un centre qui heureusement ne trouve personne au 2me poteau sinon y'a plus personne
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|19
|8
|11
|19
|9
|6
|1
|2
|14
|8
|6
|18
|9
|6
|0
|3
|22
|9
|13
|18
|9
|6
|0
|3
|13
|9
|4
|17
|9
|5
|2
|2
|22
|11
|11
|17
|9
|5
|2
|2
|18
|13
|5
|16
|9
|5
|1
|3
|18
|12
|6
|14
|9
|4
|2
|3
|14
|15
|-1
|13
|9
|4
|1
|4
|15
|13
|2
|11
|9
|2
|5
|2
|12
|14
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|14
|17
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|14
|17
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|7
|10
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|11
|16
|-5
|9
|9
|2
|3
|4
|6
|12
|-6
|8
|9
|2
|2
|5
|12
|21
|-9
|7
|9
|2
|1
|6
|7
|13
|-6
|2
|9
|0
|2
|7
|6
|26
|-20
Loading
PSG : Luis Enrique dévoile son plus gros secret sur Twitch foot01.com/paris/psg-luis…