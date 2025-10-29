« Le tournant de ma vie au PSG », Vitinha révèle le déclic

Troisième au dernier classement du Ballon d'Or, Vitinha a pris une toute nouvelle dimension grâce à une saison 2024-2025 historique. Dans un récent entretien, il affirme que sa transformation est due au travail de Luis Enrique.

Les supporters parisiens se souviendront toute leur vie de ce 31 mai 2025, jour d'une gloire tant attendue. Le Paris Saint-Germain n'a fait qu'une bouchée de l'Inter Milan (5-0) et s'est adjugé la première Ligue des champions de son histoire. Une saison remarquable marquée par l'explosion de tout un collectif. Mais parmi les joueurs qui ont le plus progressé, Vitinha ne fait clairement pas exception.

V. Machado Ferreira Portugal • Âge 25 • Milieu UEFA Nations League Matchs 8 Buts 0 Passes décisives 3 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Coupe de France Matchs 5 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Super Cup Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 8 Buts 1 Passes décisives 4 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Devenu un métronome incontestable de l'entrejeu, le milieu de terrain portugais, arrivé dans la capitale en 2022, a vu sa belle saison être ponctuée par une troisième place au dernier Ballon d'Or. Dans une récente interview, l'ancien du FC Porto remercie Luis Enrique qu'il considère comme l'élément moteur de sa transformation.

Vitinha remercie Luis Enrique

« L'arrivée de Luis Enrique au PSG ? C’est, je pense, un peu le tournant dans ma vie ici, au PSG. Il m’a amené à un autre niveau. Un niveau que je ne pensais pas, à l’époque, pouvoir atteindre. J’avais peu de confiance, je n’étais pas bien à ce moment-là, j’essayais tout le temps de donner mon maximum, mais je n’étais pas bien. Il m’a beaucoup aidé. J’ai bien commencé l’année avec lui, même s’il ne me connaissait pas beaucoup en tant que joueur. Mais après, j’ai bien montré les choses dont j’étais capable, il m’a beaucoup aimé et voilà. Même mon repositionnement sur le terrain, cela a pris une autre dimension, moi aussi j’ai pris une autre dimension, je me sens à l’aise, dans les meilleures conditions quand je joue sous les ordres de Luis Enrique et je l’en remercie beaucoup. Je l’ai déjà dit beaucoup de fois, notamment quand on a gagné la Ligue des champions, mais ce n’est jamais 'beaucoup' de dire merci, car il m’a vraiment aidé à atteindre un autre niveau », a déclaré Vitinha à ICI Paris Ile-de-France.

En tout cas, son importance au sein de l'effectif n'est clairement plus à prouver, alors qu'il continue de montrer au fur et à mesure qu'il a l'étoffe du leader technique que les Parisiens attendaient tant depuis le départ de Marco Verratti.