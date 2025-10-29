ICONSPORT_263636_0246
Vitinha

« Le tournant de ma vie au PSG », Vitinha révèle le déclic

PSG29 oct. , 18:30
parQuentin Mallet
1
Troisième au dernier classement du Ballon d'Or, Vitinha a pris une toute nouvelle dimension grâce à une saison 2024-2025 historique. Dans un récent entretien, il affirme que sa transformation est due au travail de Luis Enrique.
Les supporters parisiens se souviendront toute leur vie de ce 31 mai 2025, jour d'une gloire tant attendue. Le Paris Saint-Germain n'a fait qu'une bouchée de l'Inter Milan (5-0) et s'est adjugé la première Ligue des champions de son histoire. Une saison remarquable marquée par l'explosion de tout un collectif. Mais parmi les joueurs qui ont le plus progressé, Vitinha ne fait clairement pas exception.
V. Machado Ferreira

V. Machado Ferreira

PortugalPortugal Âge 25 Milieu

UEFA Nations League

Matchs8
Buts0
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs5
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs8
Buts1
Passes décisives4
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Devenu un métronome incontestable de l'entrejeu, le milieu de terrain portugais, arrivé dans la capitale en 2022, a vu sa belle saison être ponctuée par une troisième place au dernier Ballon d'Or. Dans une récente interview, l'ancien du FC Porto remercie Luis Enrique qu'il considère comme l'élément moteur de sa transformation.

Vitinha remercie Luis Enrique

« L'arrivée de Luis Enrique au PSG ? C’est, je pense, un peu le tournant dans ma vie ici, au PSG. Il m’a amené à un autre niveau. Un niveau que je ne pensais pas, à l’époque, pouvoir atteindre. J’avais peu de confiance, je n’étais pas bien à ce moment-là, j’essayais tout le temps de donner mon maximum, mais je n’étais pas bien. Il m’a beaucoup aidé. J’ai bien commencé l’année avec lui, même s’il ne me connaissait pas beaucoup en tant que joueur. Mais après, j’ai bien montré les choses dont j’étais capable, il m’a beaucoup aimé et voilà. Même mon repositionnement sur le terrain, cela a pris une autre dimension, moi aussi j’ai pris une autre dimension, je me sens à l’aise, dans les meilleures conditions quand je joue sous les ordres de Luis Enrique et je l’en remercie beaucoup. Je l’ai déjà dit beaucoup de fois, notamment quand on a gagné la Ligue des champions, mais ce n’est jamais 'beaucoup' de dire merci, car il m’a vraiment aidé à atteindre un autre niveau », a déclaré Vitinha à ICI Paris Ile-de-France.
En tout cas, son importance au sein de l'effectif n'est clairement plus à prouver, alors qu'il continue de montrer au fur et à mesure qu'il a l'étoffe du leader technique que les Parisiens attendaient tant depuis le départ de Marco Verratti.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_271271_0005
OL

Endrick à l’OL, c’est forcément bidon

ICONSPORT_223182_0258
OM

L'OM fixe son prix à 0 euro, personne ne veut de lui

ICONSPORT_157987_0774
TV

TV : Zack Nani et Ligue1+, l'accord est impossible

Fil Info

20:00
Endrick à l’OL, c’est forcément bidon
19:30
L'OM fixe son prix à 0 euro, personne ne veut de lui
19:00
TV : Zack Nani et Ligue1+, l'accord est impossible
18:19
Nice - Lille : Les compos (19h sur Ligue 1+ 3)
18:16
Lorient - PSG : Les compos (19h sur Ligue 1+ 2)
18:00
Endrick veut l’OL, le Real lui met un stop
17:30
OM : Pavard est un manipulateur, ça chauffe sur Canal+
17:00
Lamine Yamal en crise, le PSG met le paquet

Derniers commentaires

L'OL fonce sur Endrick, la star du Real dit oui

Bah sur le coup, il parle, hein! Il pense même savoir que je ne sais pas. Il est fort ton copain le troll, il sait ce que les gens savent... Sauf que je n'inventes rien, c'est ce que demande le Real pour n'importe quel club. Pourquoi ferait-il une exception pour Lyon?

L'OL fonce sur Endrick, la star du Real dit oui

Lol mdr ptdr, c'est ce que demande le Real pour n'importe quel club, lol mdr ptdr. Renseignes-toi trollilo.

Lorient - PSG : Les compos (19h sur Ligue 1+ 2)

Première mi-temps bof bof… en dehors de Mayulu , les autres titis sont loin du niveau des Merlus… 😞🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Endrick veut l’OL, le Real lui met un stop

Jalouse !

Lorient - PSG : Les compos (19h sur Ligue 1+ 2)

1ere mi temps où il a manqué de profondeur pour casser les lignes lorientaises, Zaire Emery ne fait que des passes latérales alors forcément ça aide pas trop. Dembele et Doué inexistant (Ndjantou et Mbaye se sont plus montres), Mendes au top comme d'hab, Marquinos rassure. Beraldo bien, Zabarnyi lui il m'a fait peur comme chevalier qui plonge sur un centre qui heureusement ne trouve personne au 2me poteau sinon y'a plus personne

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

Loading