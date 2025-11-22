ol john textor vire de partout il est ecoeure iconsport 265299 0156 398513

Textor viré, ils veulent tous revenir à l’OL

OL22 nov. , 19:30
parEric Bethsy
Choisie pour la succession de John Textor en juin dernier, Michele Kang réalise un travail remarqué. Après son succès auprès de la commission d’appel de la DNCG, la présidente de l’Olympique Lyonnais parvient à réparer les liens avec les acteurs économiques et politiques de Lyon.
Michele Kang n’a pas tardé à entrer dans le cœur des supporters. A peine nommée présidente en juin dernier, l’Américaine était déjà parvenue à éviter la rétrogradation administrative de l’Olympique Lyonnais en Ligue 2. La dirigeante avait immédiatement compris les exigences de la DNCG, contrairement à son prédécesseur John Textor dont les erreurs affectent encore le club rhodanien. Sans parler de l’état des finances, l’homme d’affaires avait fait fuir de nombreuses entreprises ainsi que des élus locaux. Ces acteurs ignorés par l’actionnaire ne souhaitaient plus collaborer avec l’Olympique Lyonnais.

Michele Kang a tout compris

« Quand il était présent aux matchs, il restait dans son coin sans vraiment s'intéresser à nous, a raconté un habitué de la tribune présidentielle du Groupama Stadium au média Olympique-et-lyonnais. John Textor n'a pas cherché à saisir notre mode de fonctionnement. Lyon est une ville de réseaux, c'est très important d'entretenir des liens permanents. » Ce n’était manifestement pas la priorité du propriétaire de Botafogo. A l’inverse, Michele Kang, après avoir sauvé la place des Gones dans l’élite, a pris soin de réparer les dégâts causés par son compatriote.
Celle qui dirige aussi la section féminine OL Lyonnes s’est entretenue avec les personnalités économiques et politiques de Lyon. Rassurées, plusieurs entreprises ont donc choisi de renouer le lien et valident totalement les méthodes de l’Olympique Lyonnais version Michele Kang. « On voit que le club a attiré de nouveaux partenaires, a remarqué la source de nos confrères. L'OL a clairement retrouvé une certaine attractivité. » Le club se reconstruit peu à peu en dehors des terrains, en attendant de rebâtir une équipe plus compétitive.
