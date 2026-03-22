Personne n'est aussi mal arbitré que l'OL, Fonseca en a marre

Suite à la défaite de son Olympique Lyonnais contre l’AS Monaco (1-2), Paulo Fonseca n’a pas hésité à détruire François Letexier et l’arbitrage français.

Ce dimanche, l’ OL a perdu gros dans la course à l’Europe. Si l’OM reste deux longueurs devant suite à sa défaite contre Lille au Vélodrome, Lyon voit surtout Lille, Monaco et Rennes revenir à pleine balle derrière. Toujours quatrième, l’OL ne devance le LOSC qu’à la différence de buts et n’a plus qu’une unité d’avance sur Monaco, qui est venu s’imposer dans la capitale des Gaules ce dimanche (2-1). Un match lors duquel l’arbitrage de François Letexier a une nouvelle fois fait scandale.

Tout simplement parce que le deuxième but monégasque, inscrit par Balogun sur penalty (72e), n’aurait pas dû avoir lieu. Si Akliouche a bien été victime d'une faute dans la surface de réparation, l’arbitre de la rencontre a oublié un tirage de maillot sur Endrick au début de l’action. De quoi rendre fous tous les Gones, y compris Paulo Fonseca qui estime que son OL est le club de Ligue 1 le plus mal arbitré depuis plusieurs mois…

« C’est compliqué de continuer à accepter ces situations »

« Cette saison, on rencontre beaucoup de difficultés et les erreurs d’arbitrage s’accumulent. Je peux accepter que les arbitres n’aient pas la meilleure visibilité, mais comment expliquer certaines décisions de la VAR ? C’est comme contre le PSG, la même situation, ce n’est pas possible. Nous voulons juste avoir les mêmes possibilités que les autres clubs. Il n’y a pas d’autre équipe en France qui subit autant d’erreurs, c’est difficile à accepter.

J’ai parlé avec l’arbitre, il dit avoir vu et confirme qu’il n’y a pas faute. L’an dernier, à Saint-Étienne, c’était le même arbitre pour une situation avec Coco Tolisso, c’était incroyable, la même situation. Aujourd’hui, on perd avec le même arbitre et le même type de décision de VAR. C’est difficile, car Lyon n’est pas traité comme les autres. Jusqu’à maintenant, j’ai gardé le silence, mais c’est compliqué de continuer à accepter ces situations », a balancé, en zone mixte, l’entraîneur de l’OL, qui sait que Lyon n’a pas besoin d’un arbitrage défavorable en cette période compliquée, sachant que Lyon coule depuis un mois avec une série de huit matchs sans victoire.