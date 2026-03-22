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Personne n'est aussi mal arbitré que l'OL, Fonseca en a marre

OL22 mars , 20:40
parAlexis Rose
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Suite à la défaite de son Olympique Lyonnais contre l’AS Monaco (1-2), Paulo Fonseca n’a pas hésité à détruire François Letexier et l’arbitrage français.
Ce dimanche, l’OL a perdu gros dans la course à l’Europe. Si l’OM reste deux longueurs devant suite à sa défaite contre Lille au Vélodrome, Lyon voit surtout Lille, Monaco et Rennes revenir à pleine balle derrière. Toujours quatrième, l’OL ne devance le LOSC qu’à la différence de buts et n’a plus qu’une unité d’avance sur Monaco, qui est venu s’imposer dans la capitale des Gaules ce dimanche (2-1). Un match lors duquel l’arbitrage de François Letexier a une nouvelle fois fait scandale.

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Tout simplement parce que le deuxième but monégasque, inscrit par Balogun sur penalty (72e), n’aurait pas dû avoir lieu. Si Akliouche a bien été victime d'une faute dans la surface de réparation, l’arbitre de la rencontre a oublié un tirage de maillot sur Endrick au début de l’action. De quoi rendre fous tous les Gones, y compris Paulo Fonseca qui estime que son OL est le club de Ligue 1 le plus mal arbitré depuis plusieurs mois…

« C’est compliqué de continuer à accepter ces situations »

« Cette saison, on rencontre beaucoup de difficultés et les erreurs d’arbitrage s’accumulent. Je peux accepter que les arbitres n’aient pas la meilleure visibilité, mais comment expliquer certaines décisions de la VAR ? C’est comme contre le PSG, la même situation, ce n’est pas possible. Nous voulons juste avoir les mêmes possibilités que les autres clubs. Il n’y a pas d’autre équipe en France qui subit autant d’erreurs, c’est difficile à accepter.
J’ai parlé avec l’arbitre, il dit avoir vu et confirme qu’il n’y a pas faute. L’an dernier, à Saint-Étienne, c’était le même arbitre pour une situation avec Coco Tolisso, c’était incroyable, la même situation. Aujourd’hui, on perd avec le même arbitre et le même type de décision de VAR. C’est difficile, car Lyon n’est pas traité comme les autres. Jusqu’à maintenant, j’ai gardé le silence, mais c’est compliqué de continuer à accepter ces situations », a balancé, en zone mixte, l’entraîneur de l’OL, qui sait que Lyon n’a pas besoin d’un arbitrage défavorable en cette période compliquée, sachant que Lyon coule depuis un mois avec une série de huit matchs sans victoire.
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Les Olympitres ont encore frappé 😂😂😂😂

Personne n'est aussi mal arbitré que l'OL, Fonseca en a marre

ah mais toi tu l as vu. ça fait toute la difference

Personne n'est aussi mal arbitré que l'OL, Fonseca en a marre

Et ballogun aurait du prendre 2 jaunes, pour cumul de fautes. Toutes les actions c'etait faute sur Niakhate, mais ça on le voit pas dans son canapé, car il fait faute avant que le ballon n'arrive

Personne n'est aussi mal arbitré que l'OL, Fonseca en a marre

ça commence a devenir grottesque dans les confrontations diretes : - contre Rennes, pas de rouge pour l'agression sur Merah, expulsion de Morton, faute sur descamp sur le 2eme but ( absent 3 semaines apres) - contre marseille au match aller 3 buts refusés - contre le PSG, faute sur Tessman sur le 1er but, expulsion severe qui donne le but de lq victoire a Paris a la 95eme - contre l'OM au retour, le but du 2-0 refusé pour un HJ jamais prouvé, et faute sur Moerton sur le 3eme but - Contre Monaco, le pompom, Letexier " j'ai vu le tirage de maillot, je n'ai pas sifflé car ce n'est pas faute", mais en plus c'est akliouche qui frappe le pied de Tolisso. En 1ere mi temps il siffle une faute sur Kherer , alors que sulc va seul au but, alors qu'il n'y a aucun contact. Et a la fin , il y a micro contact, mais ça suffit pour desequilibrer Sulc, c'est pénalty. Et pour montrer l'etat d'esprit de l'arbitre, a la fin du temps reglementaire, Monaco met plus de 2 minutes a tirer un corner, il montre sa monte et 30 secondes apres siffle fin du match

Monaco revient comme une fusée, l'OL voit rouge

c'est vrai c'est ce que disent les mecs qui n'ont jamais tapé dans un ballon

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
142735192560-35

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