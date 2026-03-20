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OL : Un supporter espagnol tabassé et poignardé à Lyon

OL20 mars , 13:20
parClaude Dautel
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De sérieux incidents ont éclaté bien après le coup de sifflet final du match opposant l'OL au Celta Vigo, et un supporter du club galicien a été hospitalisé après une grave blessure.
Le match aller en Espagne avait été marqué par l'attaque lancée par des Ultras de Vigo contre un bar où des supporters lyonnais étaient réunis à la veille de la rencontre. Mais le match retour a également été l'objet de violences, cette fois plusieurs heures après la qualification de la formation de Liga. En effet, le site Actu Lyon révèle que ce vendredi, vers 1h du matin, de violents incidents sont intervenus près de la place Gabriel-Péri à Guillotière, un quartier de Lyon. Visiblement très énervés, des fans du Celta Vigo ont lancé des mortiers d’artifice vers des fenêtres, et subitement le ton est monté, d'autant que des Ultras lyonnais traînaient également dans le quartier. Et selon le média lyonnais, c'est là qu'un supporter espagnol a été roué de coups, notamment à coups de planche de bois, avant de recevoir un coup de couteau.
Les secours sont rapidement arrivés sur place, non sans avoir besoin de la protection des forces de l'ordre, et le supporter a été transporté d'urgence vers l’hôpital Édouard-Herriot où, heureusement, il est apparu que son pronostic vital n’était pas engagé. La police a interpellé plusieurs personnes, dont une jeune femme mineure, laquelle aurait frappé le supporter de Vigo avec une planche de bois. Une enquête est en cours afin de connaître les tenants et les aboutissants de ces graves incidents. Au Groupama Stadium, la situation avait également été tendue, des supporters visiteurs ayant jeté des pétards sur des spectateurs installés sous le parcage. Heureusement, aucun blessé n'a été à déplorer dans le stade de l'Olympique Lyonnais.
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si ça c est pas CHIER sur l OL !

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@footeux lucide Bé ui, tu es bien un gros footix rageux qui NE connait rien au foot... Tu savais mm tellement que Moreira, Sulc, et voir Himbert aller être blesser, tu savais qu'on aurais pas de joueurs d'attaques pendant + d'un mois, ce qui correspond largement à notre mauvaises séries actuelles. Si tu connaitrais si bien le foot, tu reconnaitrais que si tu enlèves 4 voir 5 joueurs de l'attaques DANS CHAQUE EQUIPE (sauf à l'OM juste un seul suffit), ça fera la meme chose. Enfin bon, on verra à la fin hein...

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Sérieux???.Le PSG a un banc dont.la majorite des clubs de L1 se satisferait de l'aligner chaque semaine comme groupe principal. Quant on dispose fun budget >800M€ le club doit pouvoir défendre sa place en L1 et en LDC. Autre question est ce que son concurrent en LDC fait la même requête??

PSG-TFC programmé le vendredi, Luis Enrique allume la LFP

on est l'équipe avec le plus d'internationaux, on est pas épargné par les blessures, on est en lice en C1 (nous...) et la LFP nous fait ce coup la ? mais la blague ! vive l'amateurisme,

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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