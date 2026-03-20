OL : Un supporter espagnol tabassé et poignardé à Lyon

De sérieux incidents ont éclaté bien après le coup de sifflet final du match opposant l'OL au Celta Vigo, et un supporter du club galicien a été hospitalisé après une grave blessure.

Le match aller en Espagne avait été marqué par l'attaque lancée par des Ultras de Vigo contre un bar où des supporters lyonnais étaient réunis à la veille de la rencontre. Mais le match retour a également été l'objet de violences, cette fois plusieurs heures après la qualification de la formation de Liga. En effet, le site Actu Lyo n révèle que ce vendredi, vers 1h du matin, de violents incidents sont intervenus près de la place Gabriel-Péri à Guillotière, un quartier de Lyon. Visiblement très énervés, des fans du Celta Vigo ont lancé des mortiers d’artifice vers des fenêtres, et subitement le ton est monté, d'autant que des Ultras lyonnais traînaient également dans le quartier. Et selon le média lyonnais, c'est là qu'un supporter espagnol a été roué de coups, notamment à coups de planche de bois, avant de recevoir un coup de couteau.

Les secours sont rapidement arrivés sur place, non sans avoir besoin de la protection des forces de l'ordre, et le supporter a été transporté d'urgence vers l’hôpital Édouard-Herriot où, heureusement, il est apparu que son pronostic vital n’était pas engagé. La police a interpellé plusieurs personnes, dont une jeune femme mineure, laquelle aurait frappé le supporter de Vigo avec une planche de bois. Une enquête est en cours afin de connaître les tenants et les aboutissants de ces graves incidents. Au Groupama Stadium, la situation avait également été tendue, des supporters visiteurs ayant jeté des pétards sur des spectateurs installés sous le parcage. Heureusement, aucun blessé n'a été à déplorer dans le stade de l'Olympique Lyonnais.