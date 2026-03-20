OL : Un supporter espagnol tabassé et poignardé à Lyon

si ça c est pas CHIER sur l OL !
@footeux lucide Bé ui, tu es bien un gros footix rageux qui NE connait rien au foot... Tu savais mm tellement que Moreira, Sulc, et voir Himbert aller être blesser, tu savais qu'on aurais pas de joueurs d'attaques pendant + d'un mois, ce qui correspond largement à notre mauvaises séries actuelles. Si tu connaitrais si bien le foot, tu reconnaitrais que si tu enlèves 4 voir 5 joueurs de l'attaques DANS CHAQUE EQUIPE (sauf à l'OM juste un seul suffit), ça fera la meme chose. Enfin bon, on verra à la fin hein...
City ne risque rien, ils feront appel au tass un peu comme Lyon on fait et le tour est joué
Sérieux???.Le PSG a un banc dont.la majorite des clubs de L1 se satisferait de l'aligner chaque semaine comme groupe principal. Quant on dispose fun budget >800M€ le club doit pouvoir défendre sa place en L1 et en LDC. Autre question est ce que son concurrent en LDC fait la même requête??
on est l'équipe avec le plus d'internationaux, on est pas épargné par les blessures, on est en lice en C1 (nous...) et la LFP nous fait ce coup la ? mais la blague ! vive l'amateurisme,
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|26
|18
|2
|6
|49
|23
|26
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|47
|26
|14
|5
|7
|40
|27
|13
|44
|26
|13
|5
|8
|40
|33
|7
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|26
|12
|7
|7
|43
|37
|6
|37
|26
|10
|7
|9
|40
|31
|9
|37
|26
|9
|10
|7
|37
|40
|-3
|36
|26
|10
|6
|10
|34
|36
|-2
|34
|26
|9
|7
|10
|37
|32
|5
|32
|26
|9
|5
|12
|23
|32
|-9
|28
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|6
|9
|11
|20
|32
|-12
|27
|26
|7
|6
|13
|32
|48
|-16
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|26
|3
|4
|19
|25
|60
|-35
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Celta vigo dans le métro D à Lyon… Du grand n’importe quoi, il ne laisse rentrer personne, il perturbe la ligne, ils jettent de l’alcool sur les personnes qui attendent le métro. #ol #olcelta #lyon #metro #ligueeuropa