Alerte sanitaire, Sassuolo touché par une violente épidémie

City ne risque rien, ils feront appel au tass un peu comme Lyon on fait et le tour est joué
Sérieux???.Le PSG a un banc dont.la majorite des clubs de L1 se satisferait de l'aligner chaque semaine comme groupe principal. Quant on dispose fun budget >800M€ le club doit pouvoir défendre sa place en L1 et en LDC. Autre question est ce que son concurrent en LDC fait la même requête??
on est l'équipe avec le plus d'internationaux, on est pas épargné par les blessures, on est en lice en C1 (nous...) et la LFP nous fait ce coup la ? mais la blague ! vive l'amateurisme,
Et pourtant, dieu sait qu'il a raison. N'imprte qui qui a fait de la compétition a n'importe niveau quel le sait très bien.
Retourne pas le bordel mon grand... t'es juste pas credible et t'as retourné ta veste, point barre!!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|26
|18
|2
|6
|49
|23
|26
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|47
|26
|14
|5
|7
|40
|27
|13
|44
|26
|13
|5
|8
|40
|33
|7
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|26
|12
|7
|7
|43
|37
|6
|37
|26
|10
|7
|9
|40
|31
|9
|37
|26
|9
|10
|7
|37
|40
|-3
|36
|26
|10
|6
|10
|34
|36
|-2
|34
|26
|9
|7
|10
|37
|32
|5
|32
|26
|9
|5
|12
|23
|32
|-9
|28
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|6
|9
|11
|20
|32
|-12
|27
|26
|7
|6
|13
|32
|48
|-16
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|26
|3
|4
|19
|25
|60
|-35
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🚨 #JuveSassuolo: 6 giocatori del club neroverde sono stati isolati per 1 caso di pertosse e 5 casi di sintomatologia compatibile. La #LegaSerieA è stata prontamente informata della situazione. Il Sassuolo si riserva ogni misura necessaria a tutelare la salute dei suoi tesserati