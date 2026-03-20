Fabio Grosso ICONSPORT_352548_0003

Alerte sanitaire, Sassuolo touché par une violente épidémie

Serie A20 mars , 14:20
parCorentin Facy
0
A 24 heures de son match de Série A contre la Juventus Turin, le club italien de Sassuolo fait face à une problématique rare. Une épidémie de coqueluche est doucement en train de se propager au sein de l’effectif.
Actuel dixième de Série A, Sassuolo affronte la Juventus Turin samedi dans le cadre de la 30e journée de championnat. Un match à fort enjeu, surtout pour la Vieille Dame, qui doit gagner pour retrouver au plus vite une place dans le top 4 qualificatif pour la prochaine Ligue des Champions. Les hommes de Luciano Spalletti vont trouver face à eux une équipe diminuée, au sens propre du terme. Et pour cause, dans un communiqué officiel publié ce vendredi, le club italien de Sassuolo annonce qu’un cas de coqueluche a été dépisté au sein de son effectif.
Cinq autres joueurs présentent des signes de la maladie, dont les symptômes principaux vont d’un simple rhume à une toux et à une sensation de fatigue extrême. « Le Sassuolo Calcio annonce qu'à la suite de tests effectués ces derniers jours, un cas de coqueluche et cinq cas présentant des symptômes compatibles ont été diagnostiqués au sein de l’équipe » explique le club dont Fabio Grosso est l’entraîneur, avant de poursuivre.

Serie A

21 mars 2026 à 20:45
Juventus
20:45
Sassuolo
« Les personnes symptomatiques sont actuellement isolées et font l'objet d'une surveillance constante depuis trois jours par le staff médical du club, qui applique toutes les procédures requises par les protocoles sanitaires en vigueur, en concertation avec les autorités sanitaires. Par ailleurs, tous les membres asymptomatiques de l'équipe ont reçu sans délai une prophylaxie spécifique » écrit par ailleurs le club de Sassuolo, et de conclure. « Le club a déjà informé la Lega Serie A de la situation et continuera de la suivre de près, en prenant toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé de ses joueurs et de son personnel » peut-on lire sur le site officiel du club vert et noir. Reste maintenant à voir si la fédération italienne maintiendra le match contre la Juventus Turin. Pour l’heure, un report n’est envisagé d’après les médias italiens.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_362197_0205
PSG

PSG : Mayulu au bord du divorce

Jean-Michel Aulas Lyon
OL

OL : La blague d'Aulas ne passe pas

Beye ICONSPORT_361004_0005 (1)
OM

OM : Habib Beye refuse de rendre la CAN au Maroc

Fil Info

20 mars , 15:30
PSG : Mayulu au bord du divorce
20 mars , 15:00
OL : La blague d'Aulas ne passe pas
20 mars , 14:40
OM : Habib Beye refuse de rendre la CAN au Maroc
20 mars , 14:00
Caen : Un ancien coach de l'OM appelé par le clan Mbappé
20 mars , 13:40
PSG-TFC programmé le vendredi, Luis Enrique allume la LFP
20 mars , 13:24
L'OM enregistre deux retours contre Lille
20 mars , 13:20
OL : Un supporter espagnol tabassé et poignardé à Lyon
20 mars , 13:00
Condamné, Manchester City rendra deux titres à Manchester United et Liverpool

Derniers commentaires

Condamné, Manchester City rendra deux titres à Manchester United et Liverpool

City ne risque rien, ils feront appel au tass un peu comme Lyon on fait et le tour est joué

Ligue 1 : Le sommet Lens-PSG reporté à son tour ?

Sérieux???.Le PSG a un banc dont.la majorite des clubs de L1 se satisferait de l'aligner chaque semaine comme groupe principal. Quant on dispose fun budget >800M€ le club doit pouvoir défendre sa place en L1 et en LDC. Autre question est ce que son concurrent en LDC fait la même requête??

PSG-TFC programmé le vendredi, Luis Enrique allume la LFP

on est l'équipe avec le plus d'internationaux, on est pas épargné par les blessures, on est en lice en C1 (nous...) et la LFP nous fait ce coup la ? mais la blague ! vive l'amateurisme,

OL : La blague d'Aulas ne passe pas

Et pourtant, dieu sait qu'il a raison. N'imprte qui qui a fait de la compétition a n'importe niveau quel le sait très bien.

L'OL contraint de payer 54ME pour un accord honteux

Retourne pas le bordel mon grand... t'es juste pas credible et t'as retourné ta veste, point barre!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

Loading