Alerte sanitaire, Sassuolo touché par une violente épidémie

A 24 heures de son match de Série A contre la Juventus Turin, le club italien de Sassuolo fait face à une problématique rare. Une épidémie de coqueluche est doucement en train de se propager au sein de l’effectif.

Actuel dixième de Série A , Sassuolo affronte la Juventus Turin samedi dans le cadre de la 30e journée de championnat. Un match à fort enjeu, surtout pour la Vieille Dame, qui doit gagner pour retrouver au plus vite une place dans le top 4 qualificatif pour la prochaine Ligue des Champions. Les hommes de Luciano Spalletti vont trouver face à eux une équipe diminuée, au sens propre du terme. Et pour cause, dans un communiqué officiel publié ce vendredi, le club italien de Sassuolo annonce qu’un cas de coqueluche a été dépisté au sein de son effectif.

Cinq autres joueurs présentent des signes de la maladie, dont les symptômes principaux vont d’un simple rhume à une toux et à une sensation de fatigue extrême. « Le Sassuolo Calcio annonce qu'à la suite de tests effectués ces derniers jours, un cas de coqueluche et cinq cas présentant des symptômes compatibles ont été diagnostiqués au sein de l’équipe » explique le club dont Fabio Grosso est l’entraîneur, avant de poursuivre.

Serie A 21 mars 2026 à 20:45 Juventus 20:45 Sassuolo

« Les personnes symptomatiques sont actuellement isolées et font l'objet d'une surveillance constante depuis trois jours par le staff médical du club, qui applique toutes les procédures requises par les protocoles sanitaires en vigueur, en concertation avec les autorités sanitaires. Par ailleurs, tous les membres asymptomatiques de l'équipe ont reçu sans délai une prophylaxie spécifique » écrit par ailleurs le club de Sassuolo, et de conclure. « Le club a déjà informé la Lega Serie A de la situation et continuera de la suivre de près, en prenant toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé de ses joueurs et de son personnel » peut-on lire sur le site officiel du club vert et noir. Reste maintenant à voir si la fédération italienne maintiendra le match contre la Juventus Turin. Pour l’heure, un report n’est envisagé d’après les médias italiens.