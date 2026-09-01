OM : Genesio sur le départ, la crainte grandit à Marseille

OM : Genesio sur le départ, la crainte grandit à Marseille

OM01 sept. , 23:00
parHadrien Rivayrand
5
Ajouter comme source préférée sur Google
L'OM devra faire avec les moyens du bord cette saison dans toutes les compétitions. Bruno Genesio, à peine arrivé à Marseille, est déjà très inquiet de la tournure des événements.
L'Olympique de Marseille doit faire face à des contraintes financières importantes depuis quelques mois. Bruno Genesio était au courant du contexte lors de sa signature dans la cité phocéenne. Mais l'ancien entraîneur du LOSC était loin de se douter de l'ampleur des dégâts. Aucune recrue ne sera enregistrée par l'OM cet été. Et, pour ne rien arranger, des joueurs importants sont partis vers d'autres cieux. Genesio serait de plus en plus agacé par la situation, même si, heureusement pour lui, Igor Paixão devrait finalement rester à Marseille. Mais le technicien français est loin d'être rassuré pour autant et pourrait bien décider d'écourter son passage sur la Canebière.

Genesio, l'inquiétude est là à Marseille 

Sur l'antenne du Phocéen, Romain Canuti est notamment revenu sur la situation actuelle autour de Genesio. Et pas vraiment de raisons d'être optimiste :
« Nous, journalistes, on joue un jeu dangereux. On lui demande si ça va, s'il est calme. Presque, s'il n'avait pas l'idée dans la tête, on lui met. Mais si ce n'est pas nous, c'est d'autres. On a du mal à concevoir comment il vit tout ça et comment il accepte. Il était le coach de Lille qui se qualifiait en Ligue des champions. Il est parti parce qu'il ne s'entendait pas avec son président. Mais son ancien président a fait de grosses ventes et de gros recrutements. Lui va jouer la Ligue Europa avec l'OM avec une équipe incomplète. (...) Le discours, c'était de l'ambition et retrouver le sommet du volcan. »

Lire aussi

OM : Un énorme bonus de 8 ME tombe du cielOM : Un énorme bonus de 8 ME tombe du ciel
Même son de cloche pour Michel Aliaga, qui pense que les prochains résultats de l'OM détermineront le choix de Genesio de rester ou non à Marseille, sachant que la direction phocéenne n'aurait pas été totalement transparente avec lui.
Tout se jouera donc vraisemblablement dans les prochaines semaines pour Bruno Genesio, qui va devoir faire prendre la mayonnaise rapidement avec un effectif bancal.
Articles Recommandés
Ol Tagliafico Nira Pas A Latletico
OL

OL : Tagliafico n’ira pas à l’Atlético

Ol Fofana Signera Mercredi A Sunderland Pour 30 Me
OL

OL : Fofana signera mercredi à Sunderland pour 30 ME

Monaco Accord Total Pour Lamine Camara A Chelsea
Monaco

Monaco : Accord total pour Lamine Camara à Chelsea

Un Marseillais Tres Gravement Blesse A Monaco Om
OM

Un Marseillais très gravement blessé à Monaco-OM ?

Fil Info

01 sept. , 23:20
OL : Tagliafico n’ira pas à l’Atlético
01 sept. , 23:08
OL : Fofana signera mercredi à Sunderland pour 30 ME
01 sept. , 23:04
Monaco : Accord total pour Lamine Camara à Chelsea
01 sept. , 22:25
Un Marseillais très gravement blessé à Monaco-OM ?
01 sept. , 22:07
Iliman Ndiaye signe à City pour 76 ME
01 sept. , 22:04
PSG : Renato Sanches résilie son contrat
01 sept. , 22:00
Timber pour 20 ME à Besiktas, danger sur l’OM
01 sept. , 21:30
OL : Malick Fofana a choisi Sunderland, « fin de l’histoire »
01 sept. , 21:12
Officiel : Boulaye Dia signe à Rennes

Derniers commentaires

OM : Genesio sur le départ, la crainte grandit à Marseille

Je ne vois pas Genesio partir. Par principe il restera cette saison sauf si on le vire. Au delà, ça l'avenir nous le dira. Les rats quittent le navire, et si le bateau est certes plein de rats, lui n'en est pas un et il restera cette saison même si le bateau coule.

OL : Malick Fofana a choisi Sunderland, « fin de l’histoire »

Monte une association de victime !! 🖕

OM : Genesio sur le départ, la crainte grandit à Marseille

N'importe quoi ici, Genesio a déjà répondu a cette rumeur. Vous allez nous lâcher, même sur le mercato est fini, ça continue

OL : Malick Fofana a choisi Sunderland, « fin de l’histoire »

Je me demande si c'est bien lui qui a choisi , peut être la famille

OL : Fofana signera mercredi à Sunderland pour 30 ME

A voir si l'OL fait jouer son joker pour recruter Nakamura mais normalement les remplaçants c'était Boudache et Duranville. A voir aussi si Foncesca va mettre Sulc sur l'aile ça pourrait aussi être intéressant

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
62200303
2Paris logo
Paris
42110303
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
42110422
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
42110312
5Rennes logo
Rennes
42110541
6Troyes logo
Troyes
42110211
7Lens logo
Lens
32101642
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
32101422
9Angers SCO logo
Angers SCO
32101330
10Strasbourg logo
Strasbourg
3210125-3
11Brest logo
Brest
22020440
12Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
22020440
13Le Mans logo
Le Mans
1201145-1
14Lorient logo
Lorient
1201112-1
15Le Havre logo
Le Havre
1201112-1
16Toulouse logo
Toulouse
1201124-2
17Nice logo
Nice
1201103-3
18Auxerre logo
Auxerre
0200238-5

Loading