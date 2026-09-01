OM : Genesio sur le départ, la crainte grandit à Marseille

L'OM devra faire avec les moyens du bord cette saison dans toutes les compétitions. Bruno Genesio, à peine arrivé à Marseille, est déjà très inquiet de la tournure des événements.

L'Olympique de Marseille doit faire face à des contraintes financières importantes depuis quelques mois. Bruno Genesio était au courant du contexte lors de sa signature dans la cité phocéenne. Mais l'ancien entraîneur du LOSC était loin de se douter de l'ampleur des dégâts. Aucune recrue ne sera enregistrée par l' OM cet été. Et, pour ne rien arranger, des joueurs importants sont partis vers d'autres cieux. Genesio serait de plus en plus agacé par la situation, même si, heureusement pour lui, Igor Paixão devrait finalement rester à Marseille. Mais le technicien français est loin d'être rassuré pour autant et pourrait bien décider d'écourter son passage sur la Canebière.

Genesio, l'inquiétude est là à Marseille

Sur l'antenne du Phocéen, Romain Canuti est notamment revenu sur la situation actuelle autour de Genesio. Et pas vraiment de raisons d'être optimiste :

« Nous, journalistes, on joue un jeu dangereux. On lui demande si ça va, s'il est calme. Presque, s'il n'avait pas l'idée dans la tête, on lui met. Mais si ce n'est pas nous, c'est d'autres. On a du mal à concevoir comment il vit tout ça et comment il accepte. Il était le coach de Lille qui se qualifiait en Ligue des champions. Il est parti parce qu'il ne s'entendait pas avec son président. Mais son ancien président a fait de grosses ventes et de gros recrutements. Lui va jouer la Ligue Europa avec l'OM avec une équipe incomplète. (...) Le discours, c'était de l'ambition et retrouver le sommet du volcan. »

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Même son de cloche pour Michel Aliaga, qui pense que les prochains résultats de l'OM détermineront le choix de Genesio de rester ou non à Marseille, sachant que la direction phocéenne n'aurait pas été totalement transparente avec lui.

Tout se jouera donc vraisemblablement dans les prochaines semaines pour Bruno Genesio, qui va devoir faire prendre la mayonnaise rapidement avec un effectif bancal.