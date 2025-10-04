OL : Pierre Ménès s'incline devant ce coup de génie à 32ME

Jeudi soir, Salzbourg a rejoint la liste toujours plus grande des clubs s'étant cassé les dents sur la défense lyonnaise. L'OL n'a jamais paru aussi solide et Moussa Niakhaté en est sans doute le principal artisan.

Le Stade Rennais est un OVNI dans le football français et même européen. La bande d'Habib Beye est la seule à avoir inscrit un but à l' Olympique Lyonnais cette saison, réussissant cette prouesse trois fois. Les autres clubs se sont tous cassés les dents sur l'arrière-garde rhodanienne, dont notamment Marseille, Lens et Lille. Salzbourg n'a guère été plus dangereux que ses prédécesseurs jeudi soir, permettant à Dominik Greif de réaliser un quatrième clean-sheet en autant de rencontres avec l'OL. Le longiligne slovaque n'attire pas seul la lumière pourtant.

Niakhaté impressionne Pierre Ménès

Pierrot le Foot, l'ancien sniper de Canal+ a pronostiqué les matchs de la 7e journée de La charnière centrale composée de Clinton Mata et de Moussa Niakhaté récolte les louanges de toute la presse et des supporters lyonnais. Solide dans les duels, présent sur l'homme et rarement pris en défaut, le Sénégalais fait un début de saison parfait chez les Gones. De quoi même enflammer Pierre Ménès, souvent avare en compliments d'habitude. Sur sa chaîne Youtube, l'ancien sniper de Canal+ a pronostiqué les matchs de la 7e journée de Ligue 1 . Il voit l'OL battre Toulouse et n'a qu'un argument pour justifier son analyse, le niveau de Moussa Niakhaté en ce moment.

« Lyon a dérogé à ses habitudes contre Salzbourg en gagnant 2-0 et non pas 1-0. La défense est toujours aussi solide parce que cette année Lyon peut compter sur un Niakhaté extraordinaire, ce qui n’était pas le cas la saison dernière. On va voir si les Lyonnais continuent sur ce rythme et si le match de coupe d’Europe, Fonseca a bien fait tourner, ne les pénalise pas trop. Je vais quand même dire victoire de Lyon », a t-il analysé. Finalement, les 32 millions d'euros investis par John Textor à l'été 2024 pour Niakhaté prennent tout leur sens maintenant, redorant un peu le blason de l'Américain si décrié.