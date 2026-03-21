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Habib Beye

OM : Habib Beye doit signer un maxi contrat

OM21 mars , 8:20
parMehdi Lunay
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L'Olympique de Marseille version Habib Beye gagne ses matchs mais ne convainc pas dans le jeu. Le choix de miser sur l'ancien défenseur ne fait toujours pas l'unanimité. Doit-il rester la saison prochaine ? Eric Di Meco vote oui sans hésiter.
Habib Beye a l'avenir de l'Olympique de Marseille entre les mains. Nommé pour succéder à Roberto de Zerbi, le Sénégalais a pour mission de qualifier les Phocéens en Ligue des champions. Les supporters olympiens sont loin de lui faire totalement confiance. Si l'OM a gagné 3 des 4 rencontres sous ses ordres, les contenus des matchs laissent à désirer. Lyon a sérieusement bousculé les Marseillais. Ce fut encore très poussif à Toulouse et contre Auxerre. Le mandat de Beye doit-il aller au-delà des 8 derniers matchs de la saison ?

Beye mérite une année de plus à l'OM

La question se pose dans les travées du stade Vélodrome mais également sur le plateau du Super Moscato Show. L'émission de RMC se demande si l'ancien coach de Rennes est taillé pour diriger l'OM à long terme. Joueur emblématique du club phocéen, Eric Di Meco n'a pas mis longtemps à trancher. Pour lui, Habib Beye va poursuivre l'aventure à Marseille pour mener un projet sérieux dans le futur.
« Si tu prends un entraîneur en cours de saison comme Habib Beye, si tout se passe bien, c’est pour lui laisser une année supplémentaire pour prouver ce qu’il vaut. Parce que si c’est pour faire le pompier de service sur 4 derniers mois, tu prends un habitué. […] Si tu prends un Habib Beye qui a de grandes ambitions, tu continues avec lui. Il a la fraîcheur et le profil : ancien joueur marseillais, jeune entraîneur, qui a envie de performer et d’entraîner des grands clubs. Si tu mises sur lui, c’est que tu vas lui donner sa chance s’il réussit sur les 5 mois qui viennent », a-t-il analysé.
Conciliant, Eric Di Meco exige quand même quelques résultats pour l'entraîneur phocéen. Le top 4 en Ligue 1 est indispensable pour l'OM. Si Marseille conserve sa solidité et son efficacité actuelles, Habib Beye pourra profiter de la Canebière un bon moment encore.
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Avec un Lyon en petite forme et un Monaco en pleine bourré je crains que le résultat demain ne soit pas fait pour remonter le moral de l’OL ni des lyonnais..... Et comme Duverne je crains que l'équipe soit cramée. Pas de banc, des matchs qui se sont enchaînés, des blessures probablement issues de la fatigue, et un retour des blessés qui n'apporte pas l'espérance. Enfin un Endrick tout auréole à son arrivée mais qui depuis fin Janvier s’est effondré.... dure sera la fin de saison.

Le PSG tue la France en coupe d'Europe, il craque

MDR article putaclic mais bon, donc avant QSI les clubs de L1 allaient régulièrement jusque dans le dernier carré de LDC et gagnaient même la coupe de temps en temps? Non, donc n'importe quoi.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
59271926542430
2
Paris Saint Germain
57251834542232
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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