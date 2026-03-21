OM : Habib Beye doit signer un maxi contrat

L'Olympique de Marseille version Habib Beye gagne ses matchs mais ne convainc pas dans le jeu. Le choix de miser sur l'ancien défenseur ne fait toujours pas l'unanimité. Doit-il rester la saison prochaine ? Eric Di Meco vote oui sans hésiter.

Habib Beye a l'avenir de l' Olympique de Marseille entre les mains. Nommé pour succéder à Roberto de Zerbi, le Sénégalais a pour mission de qualifier les Phocéens en Ligue des champions. Les supporters olympiens sont loin de lui faire totalement confiance. Si l'OM a gagné 3 des 4 rencontres sous ses ordres, les contenus des matchs laissent à désirer. Lyon a sérieusement bousculé les Marseillais. Ce fut encore très poussif à Toulouse et contre Auxerre. Le mandat de Beye doit-il aller au-delà des 8 derniers matchs de la saison ?

Beye mérite une année de plus à l'OM

La question se pose dans les travées du stade Vélodrome mais également sur le plateau du Super Moscato Show. L'émission de RMC se demande si l'ancien coach de Rennes est taillé pour diriger l'OM à long terme. Joueur emblématique du club phocéen, Eric Di Meco n'a pas mis longtemps à trancher. Pour lui, Habib Beye va poursuivre l'aventure à Marseille pour mener un projet sérieux dans le futur.

« Si tu prends un entraîneur en cours de saison comme Habib Beye, si tout se passe bien, c’est pour lui laisser une année supplémentaire pour prouver ce qu’il vaut. Parce que si c’est pour faire le pompier de service sur 4 derniers mois, tu prends un habitué. […] Si tu prends un Habib Beye qui a de grandes ambitions, tu continues avec lui. Il a la fraîcheur et le profil : ancien joueur marseillais, jeune entraîneur, qui a envie de performer et d’entraîner des grands clubs. Si tu mises sur lui, c’est que tu vas lui donner sa chance s’il réussit sur les 5 mois qui viennent », a-t-il analysé.