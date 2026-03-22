OL : Monaco c’est pas Vigo, ça fait un carton

Deux matchs à domicile en trois jours pour l'OL, mais deux ambiances différentes. L'affiche face à Monaco fait saliver pour des supporters qui ont peur de tout perdre.

Une énorme montée en puissance avec 13 victoires consécutives, et une rechute spectaculaire avec six matchs sans victoire et deux éliminations terribles contre Lens en Coupe de France et le Celta Vigo en Europa League. L’enchainement est terrible pour des Lyonnais qui pouvaient croire en une saison de rêve, et sont en train de dériver vers le cauchemar. Voir la Ligue des Champions s’échapper et aucune chance d’avoir un trophée reste une déception, même s’il faut remettre cela en perspective avec l’état dans lequel se trouvait le club en début de saison.

L'OL sous la grosse pression de Monaco

En attendant, après avoir quelque peu boudé le rendez-vous face au Celta Vigo, le public sera au rendez-vous pour le match de ce dimanche face à Monaco. En effet, contre les Galiciens, en raison de l’horaire tardif, du prix élevé des billets et de la mauvaise série de leur équipe, les supporters n’étaient « que » 41.000 pour ce match décisif de Coupe d’Europe. La défaite à la clé laisse un goût amer sur la belle aventure qu’aurait pu représenter l’Europa League, où l’OL avait tout de même terminé en tête de la saison régulière.

Mais ce dimanche, malgré les élections municipales qui passionnent à Lyon et un concert de Florent Pagny à la LDLC Arena dans la foulée, le public a répondu présent. Entre les abonnés, et ceux qui se sont jetés sur les places au moment de l’ouverture de la billetterie à une époque où l’OL marchait mieux, ce sont 55.000 billets qui sont déjà partis. Le club rhodanien a même du ouvrir de nouveaux tronçons de sa tribune supérieure pour faire face à cette très belle affluence qui se dessine. Si le soutien sera là, il faudra voir quel sera l’état de fraicheur des troupes de Paulo Fonseca, surtout face à une équipe de Monaco qui revient fort en cette fin de saison. Sur les quatre derniers matchs, le club de la Principauté a repris 10 points à l’OL. Autant dire que la pression va monter sur les épaules des Lyonnais ce dimanche.