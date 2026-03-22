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OL : Monaco c’est pas Vigo, ça fait un carton

OL22 mars , 13:00
parGuillaume Conte
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Deux matchs à domicile en trois jours pour l'OL, mais deux ambiances différentes. L'affiche face à Monaco fait saliver pour des supporters qui ont peur de tout perdre.
Une énorme montée en puissance avec 13 victoires consécutives, et une rechute spectaculaire avec six matchs sans victoire et deux éliminations terribles contre Lens en Coupe de France et le Celta Vigo en Europa League. L’enchainement est terrible pour des Lyonnais qui pouvaient croire en une saison de rêve, et sont en train de dériver vers le cauchemar. Voir la Ligue des Champions s’échapper et aucune chance d’avoir un trophée reste une déception, même s’il faut remettre cela en perspective avec l’état dans lequel se trouvait le club en début de saison.

L'OL sous la grosse pression de Monaco 

En attendant, après avoir quelque peu boudé le rendez-vous face au Celta Vigo, le public sera au rendez-vous pour le match de ce dimanche face à Monaco. En effet, contre les Galiciens, en raison de l’horaire tardif, du prix élevé des billets et de la mauvaise série de leur équipe, les supporters n’étaient « que » 41.000 pour ce match décisif de Coupe d’Europe. La défaite à la clé laisse un goût amer sur la belle aventure qu’aurait pu représenter l’Europa League, où l’OL avait tout de même terminé en tête de la saison régulière.
Mais ce dimanche, malgré les élections municipales qui passionnent à Lyon et un concert de Florent Pagny à la LDLC Arena dans la foulée, le public a répondu présent. Entre les abonnés, et ceux qui se sont jetés sur les places au moment de l’ouverture de la billetterie à une époque où l’OL marchait mieux, ce sont 55.000 billets qui sont déjà partis. Le club rhodanien a même du ouvrir de nouveaux tronçons de sa tribune supérieure pour faire face à cette très belle affluence qui se dessine. Si le soutien sera là, il faudra voir quel sera l’état de fraicheur des troupes de Paulo Fonseca, surtout face à une équipe de Monaco qui revient fort en cette fin de saison. Sur les quatre derniers matchs, le club de la Principauté a repris 10 points à l’OL. Autant dire que la pression va monter sur les épaules des Lyonnais ce dimanche.
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Derniers commentaires

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Très clairement il est le meilleur à son poste et peut concurrencer pas mal d'ailiers et de milieux. Il mérite le top 5 B.O ❤️

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Si on ne fait pas le con avec lui il restera et un bon bout de temps notre joyau ❤️‍🔥

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Bon, il yen a qui seront content, le retour du 4/3/3. Allez, je signe un match nul minium face à une équipe qui est en forme en ce moment.

L'OL rétrogradé, John Textor a encore magouillé !

Pour city ca parle pas de retrogration amnitractif, on parle plutôt un retrait de point de 60 point, ca deviendrai une retrogration sportivement, donc les Émirats ne peuvent rien faire si c'est sportivement

Vinicius Jr humilié au MMA (vidéo)

C'est logique de siffler des merdeux pareils

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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