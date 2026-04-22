OL : Mikautadze regrette toujours son départ

Pour sa première saison du côté de Villarreal, Georges Mikautadze réalise un bon exercice 2025-2026. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais est revenu sur son départ de la capitale des Gaules dans un entretien livré à Canal +. Un moment douloureux pour lui.

Meilleur buteur et meilleur passeur du club en Liga, pour sa première saison avec Villarreal, Georges Mikautadze s’est tout de suite imposé sur le front de l’attaque du sous-marin jaune. L’international géorgien compte neuf réalisations et cinq passes décisives en 26 apparitions cette saison dans l’élite du football espagnol. Cette saison, l’ancien Messin a pu découvrir la Ligue des champions. Malheureusement, Villarreal a peiné en C1 lors de la phase de championnat avec seulement un match nul et six défaites en sept rencontres. En championnat, l’équipe de Marcelino se montre plus à l’aise. Établi au sein de la formation, troisième de Liga, l’ancien Lyonnais garde toujours avec amertume la fin de son aventure au sein de la capitale des Gaules.

Georges Mikautadze, un départ douloureux de l’OL