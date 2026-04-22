OL : Mikautadze regrette toujours son départ

Pour sa première saison du côté de Villarreal, Georges
Mikautadze réalise un bon exercice 2025-2026. L’ancien joueur de l’Olympique
Lyonnais est revenu sur son départ de la capitale des Gaules dans un entretien
livré à Canal +. Un moment douloureux pour lui.
Meilleur buteur et meilleur passeur du club en
Liga, pour sa première saison avec Villarreal, Georges Mikautadze
s’est
tout de suite imposé sur le front de l’attaque du sous-marin jaune.
L’international géorgien compte neuf réalisations et cinq passes décisives en
26 apparitions cette saison dans l’élite du football espagnol. Cette saison,
l’ancien Messin a pu découvrir la Ligue des champions. Malheureusement, Villarreal a peiné en C1 lors de la phase de championnat avec seulement un
match nul et six défaites en sept rencontres. En championnat, l’équipe de
Marcelino se montre plus à l’aise. Établi au sein de la formation, troisième de
Liga, l’ancien Lyonnais garde toujours avec amertume la fin de son aventure au
sein de la capitale des Gaules.
Georges Mikautadze, un départ douloureux de l’OL
Pour Canal +, Georges Mikautadze est revenu sur son départ
l’été dernier. Dans un contexte difficile, l’attaquant de 25 ans a dû quitter
l’hexagone pour traverser les Pyrénées. « Je pense que c’est le plus
douloureux. On l’a vu dans les vidéos, et tout ça. J’étais triste de quitter le
club au bout d’un an. Parce que voilà, j’étais venu pour faire ce que j’avais
dit et puis de partir au bout d’un an, c’était compliqué. En plus, j’avais déjà
des affinités avec certaines personnes là-bas. Après, c’est le football,
»
explique-t-il. Arrivé à Villarreal contre 31 millions d’euros, Georges
Mikautadze a paraphé un contrat jusqu’en 2031 avec le sous-marin jaune.
Troisième de Liga
avec la formation espagnole, Georges Mikautadze fait partie
des dix joueurs les plus utilisés par Marcelino en championnat. L’ancien
entraîneur de l’OM est à la lutte avec l’Atletico Madrid pour la course à la
troisième place. Le club de Castellon possède quatre points d’avance à l’amorce
du sprint final en Liga.