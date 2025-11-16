ICONSPORT_272612_0235
Paulo Fonseca et Jorge Maciel

OL : Lyon se prépare à une fin d’année compliquée

OL16 nov. , 23:00
parAlexis Rose
0
Déjà dans le dur avant la trêve internationale de novembre, l’Olympique Lyonnais s’attend à vivre une fin d’année 2025 difficile avec l’enchaînement des matchs et le manque de profondeur dans l’effectif.
En l’espace d’un mois, entre la reprise face à Auxerre dimanche prochain et le premier tour de Coupe de France avant Noël, l’OL va disputer pas moins de sept rencontres. Que ce soit en Ligue 1, en Europa League et en Coupe de France, l’effectif lyonnais va donc vivre un sprint compliqué sur cette fin d’année civile. Si la dizaine d’internationaux lyonnais n’ont pas vraiment pu se reposer durant cette trêve de novembre, sachant qu’ils ont disputé des matchs avec leurs sélections aux quatre coins du monde, les joueurs restés à Lyon cette semaine ont quand même pu souffler un peu.
Après le revers face au PSG dimanche dernier, les joueurs de Paulo Fonseca n’ont pas eu d’entraînement lundi, puis ils ont eu droit à un long week-end entre vendredi et ce lundi midi. Même si certains joueurs, comme Rachid Ghezzal ou Hans Hateboer, ont dû rester dans la capitale des Gaules pour refaire une petite préparation physique, tous les autres joueurs ont eu quartier libre, comme l’explique L'Équipe.

Fonseca va prier pour éviter les blessures

Il faut dire que l’objectif de cette trêve était avant tout de récupérer après et avant un long marathon de matchs. Désormais, l’objectif est clair : « Tenir le rythme jusqu'à Noël ». Ce qui ne sera pas chose facile, vu que d'ici à la trêve, Lyon « n'aura qu'une semaine normale », comme le rappelle l’adjoint Jorge Maciel. Ce sera entre la réception de Nantes le 30 novembre et le match à Lorient le 7 décembre. Autour de cela, l’OL va aussi devoir gérer les matchs d’Europa League, avec un long déplacement en Serbie pour affronter Tel Aviv.
D’ici à Noël, l’enchaînement des matchs s’annonce donc délicat pour les Gones, surtout que Paulo Fonseca ne va pas pouvoir compter sur un groupe large, à cause notamment de la blessure de Malick Fofana. L’entraîneur portugais va d’ailleurs prier pour ne pas avoir d’autres blessures, car sinon, il va devoir piocher dans l’équipe réserve en attendant l’arrivée du mercato hivernal, lors duquel Lyon pourrait recruter plusieurs joueurs majeurs pour aborder la deuxième partie de saison plus sereinement.
Olympique Lyonnais

Olympique Lyonnais

Ligue 1 #7
D
D
N
N
V
Ligue 1
Ligue 1
Matchs12
V
Victoire6
M
Match nul2
D
Défaite4
Buts Marqués18
Buts Encaissés15

Matchs Récents

Tout afficher
09 novembre 2025 à 20:45
Ligue 1
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
2
3
Match terminé
Paris Saint GermainParis Saint Germain
06 novembre 2025 à 21:00
Europa League
Real BetisReal Betis
2
0
Match terminé
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
P. Šulc
10.

P. Šulc

CZECZE Âge 24 Milieu
Matchs11
Buts4
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
C. Tolisso
8.

C. Tolisso

FRAFRA Âge 31 Milieu
Matchs12
Buts3
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
Coupe du Monde 2026
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de lundi

Congo
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : La RD Congo à un pas du Mondial

France
Mondial 2026

CdM 2026 : France, Angleterre… Les pays qualifiés dans la zone Europe

Fil Info

00:00
CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de lundi
22:55
CdM 2026 : La RD Congo à un pas du Mondial
22:40
CdM 2026 : France, Angleterre… Les pays qualifiés dans la zone Europe
22:39
CdM 2026 : La Norvège d'Haaland brise le rêve de l’Italie
22:39
CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de dimanche
22:20
Hakimi finaliste pour le Ballon d’Or Africain
22:00
Le mercato est déjà fou, Konaté s'amuse bien
21:40
EdF : Gusto valide sa place au Mondial, Koundé en danger ?

Derniers commentaires

Le PSG ridiculise l’OL, Monaco et encore plus l’OM

Oui car cette augmentation du budget étaient liés aux résultats sportifs, ce qui n'est pas le cas de PSG qui lui peut investir sans limite quelque soit les résultats sportifs

Le PSG ridiculise l’OL, Monaco et encore plus l’OM

Au max l'OL a eu 90M€ de plus que son second , là on parle d'un club qui possède 600 M€ de plus que le deuxième budget , tu vois la différence où tu es aveuglé par ton amour du Qatar ?

OM : De Zerbi a recadré Aubameyang

Mon dieu mais quelle truffe !!! Tu as lu l'article??? C'est Patrick Neveu, proche d'Aubam et ancien sélectionneur du Gabon qui a fait cette déclaration. Il n'a rien à voir avec l'OM gros débile. Même pas foutu de comprendre un article sur foot01. Tu es tellement un haineux bas du front que tu confonds tout et saute sur même pas une demie-occasion pour cracher ta haine. Tu te décrédibilises à chaque commentaire. Fermes là, t'as vraiment pas le niveau pour te permettre d'avoir un avis sur quoique ce soit. Et puis ta liste... Apprends qu'il a mis plus de buts qu'Henry, Shevchenko, Ronaldo, Bergkamp, Inzaghi, Trezeguet, Rooney et Van Nistelrooy. Et donner plus d'assists que Shevchenko, Ronaldo, Inzaghi, Trezeguet, Van Nistelrooy et Kane. Comme le gros débile inculte que tu es, tu viens avec ta liste, de montrer que tu es une grande bouche qui n'y connait rien en foot et que définitivement tu devrais la fermer une bonne fois pour toutes.

OL : Michele Kang fait une formidable promesse

ca depend surtout de ce qui rentre et ce qui sort .. certes tu dois rembourser ta dette mais si la dette est étalée intelligement ca peut ne pas avoir un reel impact financier .. Le fait d'avoir 50M de moins a payer sur les salaires te permet deja de bcp plus facilement rembourser... Apres faudrait les details financier.. Le budget n'a pas grand chose a voir la dedans au final.

OM : Benatia égratigné par La Provence, bagarre générale

Quand on parle de l'impact de Benatia, on prend son bilan complet. Donc 9 défaites en L1 la saison dernière et déjà 6 TCC. Arrête de te la jouer ritiro je sais pas quoi, les mecs ont tous raconté que l'environnement de ta ville était dégueulasse pour battre le havre. Maintenant a part insulter les arbitres et crier au voleur a chaque fois que la situation ne l'arrange pas, il est bidon. Il doit avoir des qualités, mais les résultats ne sont pas là. Au passage, un joueur n'a pas besoin de livrer des excuses publiques après 1 match ou 2 en dessous. Il ferme sa gueule et répond sur le terrain le match suivant.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading