OL : Lyon se prépare à une fin d’année compliquée

Déjà dans le dur avant la trêve internationale de novembre, l’Olympique Lyonnais s’attend à vivre une fin d’année 2025 difficile avec l’enchaînement des matchs et le manque de profondeur dans l’effectif.

En l’espace d’un mois, entre la reprise face à Auxerre dimanche prochain et le premier tour de Coupe de France avant Noël, l’ OL va disputer pas moins de sept rencontres. Que ce soit en Ligue 1, en Europa League et en Coupe de France, l’effectif lyonnais va donc vivre un sprint compliqué sur cette fin d’année civile. Si la dizaine d’internationaux lyonnais n’ont pas vraiment pu se reposer durant cette trêve de novembre, sachant qu’ils ont disputé des matchs avec leurs sélections aux quatre coins du monde, les joueurs restés à Lyon cette semaine ont quand même pu souffler un peu.

Après le revers face au PSG dimanche dernier, les joueurs de Paulo Fonseca n’ont pas eu d’entraînement lundi, puis ils ont eu droit à un long week-end entre vendredi et ce lundi midi. Même si certains joueurs, comme Rachid Ghezzal ou Hans Hateboer, ont dû rester dans la capitale des Gaules pour refaire une petite préparation physique, tous les autres joueurs ont eu quartier libre, comme l’explique L'Équipe

Fonseca va prier pour éviter les blessures

Il faut dire que l’objectif de cette trêve était avant tout de récupérer après et avant un long marathon de matchs. Désormais, l’objectif est clair : « Tenir le rythme jusqu'à Noël ». Ce qui ne sera pas chose facile, vu que d'ici à la trêve, Lyon « n'aura qu'une semaine normale », comme le rappelle l’adjoint Jorge Maciel. Ce sera entre la réception de Nantes le 30 novembre et le match à Lorient le 7 décembre. Autour de cela, l’OL va aussi devoir gérer les matchs d’Europa League, avec un long déplacement en Serbie pour affronter Tel Aviv.

D’ici à Noël, l’enchaînement des matchs s’annonce donc délicat pour les Gones, surtout que Paulo Fonseca ne va pas pouvoir compter sur un groupe large, à cause notamment de la blessure de Malick Fofana. L’entraîneur portugais va d’ailleurs prier pour ne pas avoir d’autres blessures, car sinon, il va devoir piocher dans l’équipe réserve en attendant l’arrivée du mercato hivernal, lors duquel Lyon pourrait recruter plusieurs joueurs majeurs pour aborder la deuxième partie de saison plus sereinement.