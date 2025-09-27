olivier giroud ne reviendra pas en equipe de france iconsport 267679 0361 397782

OL : Lyon dégaine un plan anti-Giroud

OL27 sept. , 18:40
parCorentin Facy
0
Buteur contre Brann en Europa League jeudi soir, Olivier Giroud constituera la principale menace du LOSC pour la défense de l’OL ce dimanche. Paulo Fonseca en a bien conscience et a prévu le coup.
Déjà auteur de trois buts depuis le début de la saison, Olivier Giroud, remplaçant contre Brann en Europa League jeudi soir, espère bien augmenter son total ce dimanche contre l’Olympique Lyonnais lors de la 6e journée de Ligue 1. Le club rhodanien en a bien conscience, l’ex-attaquant de l’équipe de France sera l’arme numéro 1 du LOSC au stade Pierre-Mauroy. Paulo Fonseca le sait. Interrogé sur le buteur de 38 ans en conférence de presse, l’entraîneur lyonnais a avoué qu’il avait mis en place un plan anti-Giroud pour réduire au maximum l’influence du buteur lillois.
« Giroud est un grand attaquant. Il a très bien commencé la Ligue 1. Il a beaucoup d'influence sur les jeux de Lille. Il est un joueur magnifique dans la surface, très dangereux. On a travaillé pour faire attention à Giroud, parce qu'il est vraiment un grand attaquant. Le but qu'il a mis, le dernier, est magnifique. Seul un grand attaquant peut marquer un but comme ça » a avoué Paulo Fonseca avant de compléter. « Lille est une des équipes qui pressent plus haut dans la Ligue. Ce sera la même chose. Nous n'avons pas de doute sur cela. C'est une équipe agressive qui presse très bien ». Des qualités que redoutent l’entraîneur de l’OL, qui sait que son équipe devra réaliser un très grand match pour réduire l’influence de Giroud et ramener un résultat positif de Lille dimanche après-midi. C’est en tout cas un choc qui sera passionnant à suivre entre deux équipes qui ont bien démarré en Ligue 1 et en coupe d’Europe cette saison.
0
Derniers commentaires

Strasbourg-OM : De Zerbi disjoncte dans le vestiaire

Franchement c'est une honte de fêter une victoire face à une équipe qui était invaincu chez elle depuis 1 an et que même le PSG la saison dernière a perdu chez eux. C'est totalement ubuesque quand même, d'autant plus que c'était l'équipe D de Strasbourg qui avait la tête à la cérémonie du ballon d'or, y'a pas de quoi pavoiser ainsi...

L’OM et l’Ajax se détestent, la sanction tombe

a la fin, autant interdire tous les deplacements, et vendre les places pour les domicile. et basta

L’OM et l’Ajax se détestent, la sanction tombe

sauf que l OM NE VA PAS LA BAS! gros fouteurs de merde, mais plus malins que certains....

Mbappé Ballon d'Or 2026, Eurosport a voté

Attendons de voir .Aujourd'hui le réal a pris une volée Mbappé a marqué. D'autres joueurs brilleront

PSG : Son départ, Luis Enrique, Donnarumma lâche ses vérités

Normal,il est parti ,il tourne la page

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1254016104
2
O. Lyonnais
125401473
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1053115138
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Lorient
76213-5914
10
Toulouse
65203-279
11
Auxerre
65203-246
12
Paris
65203-3912
13
Nice
65203-369
14
Angers SCO
55122-134
15
Brest
45113-2911
16
Le Havre
45113-268
17
Nantes
45113-235
18
Metz
15014-8513

