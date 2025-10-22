OL : Lyon affiche une statistique qui va vous sidérer

L’Olympique Lyonnais reste sur deux revers consécutifs en Ligue 1. Le club rhodanien s’est incliné à Nice le week-end dernier. Pour relever la tête, le septuple champion de France joue Bâle en Europa League ce jeudi. Mais défensivement, l’OL doit trouver des leviers, de l’autre côté, sur le plan offensif, Lyon est moins en réussite que l’an passé.

L’OL est un ensemble de paradoxe cette saison. Le club rhodanien a été coupé dans son élan avant la trêve avec une défaite dans les ultimes instants face à Toulouse. Par la suite le week-end dernier, le septuple champion de France est à nouveau tombé sur la pelouse de Nice 3-2. Une défense mise à mal sur la Côte d’Azur pourtant si solide depuis le début de saison. Offensivement, l ’O L marque malgré la vente de Georges Mikautadze.

À l’OL moins de score fleuve

Sur l’année civile 2025, l’OL est le troisième club en France à avoir inscrit le plus de fois quatre buts dans une rencontre, selon le site Olympique et Lyonnais.com. Seul l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain font mieux dans l’hexagone. Cependant l’OL a réalisé cette performance uniquement la saison dernière. Un fait qui peut s’expliquer par la perte de plusieurs éléments offensifs sur le mercato estival comme Rayan Cherki, Georges Mikautadze ou encore Alexandre Lacazette. Cependant, le club rhodanien peut se targuer d’avoir marqué au moins un but lors de toutes les journées de Ligue 1 cette saison.

L’Olympique Lyonnais est moins prolifique que la saison dernière, mais reste d’un point de vue comptable en avance sur son tableau de marche. Sur cet exercice 2025/2026 Paulo Fonseca adopte un adage inversé de Guy Roux. L’OL préfère gagner 4 fois 1-0 qu’une fois 4-0. Cependant, le septuple champion de France doit relancer la machine ce jeudi face à Bâle en Europe, avant une réception de Strasbourg déjà importante en championnat.