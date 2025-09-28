ICONSPORT_271831_0034

OL : Lyon a une défense de fer, le secret dévoilé

OL28 sept. , 12:40
parMehdi Lunay
Habitué à performer en attaque depuis plusieurs années, l'Olympique Lyonnais impressionne par sa solidité derrière cette saison. Meilleure défense de Ligue 1, l'OL bénéficie surtout d'un collectif sérieux et impliqué sur cette tâche spécifique.
Raillé pour sa fébrilité défensive, y compris la saison dernière, l'Olympique Lyonnais domine la Ligue 1 sur cet aspect cette saison. Meilleure défense du championnat avec trois buts encaissés en cinq matchs, la formation de Paulo Fonseca n'a cédé que sur la folle fin de match à Rennes à dix contre onze. Les quatre autres rencontres se sont soldées par autant de clean-sheets. Une performance reproduite aussi à Utrecht en Ligue Europa jeudi. Si Moussa Niakhaté justifie enfin le prix XXL de son transfert à l'été 2024, le Sénégalais n'explique pas à lui seul cette imperméabilité.

L'OL mise sur une défense à 11

En effet, les arrêts déterminants de Descamps et de Greif ne sont pas si nombreux chaque semaine. Les tacles salvateurs des défenseurs lyonnais non plus. L'OL ne concède pas beaucoup d'occasions par matchs, préservant son but bien avant sa propre surface de réparation. Cette solidité est le fruit d'un équilibre collectif et d'une solidarité exemplaires. C'est ce que remarque un ancien de la maison Cris. Le Brésilien, désormais entraîneur, salue l'implication de tous les joueurs du onze lyonnais dans le travail défensif.
« Tout le monde défend, pas seulement les défenseurs ou le gardien. C'est comme quand un attaquant marque, c'est parce qu'il a bénéficié du travail de préparation des autres derrière lui. À l'intersaison le coach a eu plus de temps pour travailler, et en plus il n'a pas eu de blessé. Quand tu changes un joueur à chaque match, ça devient compliqué. Là, tu vois une équipe cohérente, qui travaille ensemble », a t-il analysé dans L'Equipe. Cela souligne l'apport tactique immense de Paulo Fonseca dans cette prouesse. Reste désormais à confirmer contre Lille, co-meilleure attaque de Ligue 1 avec Monaco avant ce week-end. Un test sérieux face à la bande à Olivier Giroud. Si l'OL résiste bien, les concurrents pourraient se faire du souci à l'avenir.
