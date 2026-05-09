Pavel Sulc

OL : Les miracles du mercato vont rapporter gros

OL09 mai , 18:00
parEric Bethsy
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Bien parti pour retrouver la Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais profite du travail effectué l’été dernier. La cellule de recrutement a fait des miracles et le club rhodanien pourrait en récolter les fruits avec d’énormes plus-values.
Paulo Fonseca n’est pas du genre à se mettre en avant. Même s’il joue un rôle majeur dans la progression de ses joueurs, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais préfère souligner l’excellent travail des recruteurs à l’origine des bonnes pioches de l’été dernier. « C’est du haut niveau, encensait le Portugais en février dernier. Benjamin (Charier, responsable de la cellule de recrutement) est probablement le meilleur scout avec lequel j’ai travaillé. Il comprend notre façon de jouer, il a trouvé des joueurs avec des caractéristiques pour cela, il comprend ce que je veux. Et il a le talent de voir, découvrir des joueurs très intéressants avec ces caractéristiques. »

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Il est vrai que le technicien a été gâté. Malgré la situation de crise financière, et la nécessité de compenser des départs importants avec un budget réduit, l’Olympique Lyonnais était parvenu à s’offrir des joueurs de qualité. Paulo Fonseca en a profité pour bâtir une équipe compétitive et pour faciliter la progression de ses recrues. Résultat, le club rhodanien est en mesure de réaliser d’énormes plus-values cet été. L’un des cas les plus saisissants concerne l’ailier Afonso Moreira, seulement recruté pour 2 M€, et dont la valeur atteint désormais les 10 M€ selon Transfermarkt.
L’évolution du prix de Ruben Kluivert n’est pas mal non plus étant donné que le défenseur néerlandais est passé d’un transfert à 3,78 M€ à une estimation à 6 M€. A noter aussi les belles affaires réussies avec le gardien Dominik Greif et le Tchèque Pavel Sulc, qui avaient respectivement coûté 4 M€ et 7,5 M€, et dont les valeurs sont maintenant annoncées à 8 M€ et 20 M€. Enfin, l’ancien milieu de Liverpool Tyler Morton vaut désormais 25 M€ alors que son transfert avait seulement coûté 10 M€. Cela fait donc une plus-value totale de 41,72 M€, sachant que l'Olympique Lyonnais peut très bien les vendre plus cher.
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Tout les pseudos.. Marcelcampion 999999999999 Pierrotlefoot Et j'en passe Vous attendez quoi foot 01 pour les bannir et porté plainte contre eux ??? Ils sont rasciste, sexistes, menaçant... Et vous laissez faire cela sur votre site? Vous êtes vraiment des gens bizarres les gérants de foot 01. Ça va se retourner contre vous. Ya dès enfants qui ont accès à votre site et vous ne faites rien... Ok J'en fais une affaire personnel J'espère que des personnes adultes vont me soutenir

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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