OL : « Je suis le meilleur », Fonseca répond aux critiques

Deux jours après l'élimination en Ligue des champions, Paulo Fonseca a défendu son bilan en conférence de presse et a affirmé être le meilleur entraîneur de l'histoire récente de l'Olympique Lyonnais.

A la fin du match, c’est très facile de parler des changements. Toujours la même chose. C'est peut-être la raison pour laquelle je suis un entraineur de merde », expliquait-il. Deux jours plus tard, le Portugais a changé de discours et affirme être le meilleur entraineur de l'histoire récente de l'OL. L' Olympique Lyonnais est passé à côté de son histoire. Après avoir réussi à repartir de Turquie avec un match nul (1-1) face à Fenerbahçe, les hommes de Paulo Fonseca se sont écroulés au retour au Groupama Stadium (1-2). Une défaite qui fait mal sur un plan sportif et financier, alors qu'une qualification en Ligue des champions offraient des perspectives réjouissantes pour le club. Très agacé après la rencontre, l'entraineur lyonnais avait fait son autocritique en assumant la défaite de manière très ironique : «», expliquait-il. Deux jours plus tard, le Portugais a changé de discours et affirme être le meilleur entraineur de l'histoire récente de l'OL.

Paulo Fonseca fier de son parcours jusqu'à présent

La dernière fois que l’équipe avait terminé à la quatrième place en Ligue 1, c’était lors de la saison 2020-2021. En 2023-2024, l’équipe a terminé à la sixième position avec 53 points. Le club avait investi 83 millions d’euros. C’était la saison avant mon arrivée. L’OL gagnait 1,58 point par match avec 52 % de victoires. La saison de mon arrivée, l’équipe a terminé sixième avec 57 points. Nous avons gagné 1,8 point par match avec 60 % de victoires. Avec ce même ratio sur l’ensemble de la saison, l’équipe aurait terminé troisième.

Lors de la saison 2025-2026, nous avons terminé quatrièmes avec 60 points et une moyenne de 1,76 point par match. Le club a investi 50 millions d’euros et vendu pour 112 millions. Cette saison, en 2026-2027, le club a investi 29 millions d’euros. Excusez mon arrogance, mais je suis le meilleur entraîneur de l’histoire récente du club. Ce sont les chiffres qui le disent. C’est difficile de contredire les chiffres. Je pense aussi que tout le monde reconnaît la qualité de notre jeu, et je ne parle même pas des jeunes joueurs que nous avons fait jouer ces dernières années », s'est justifié Paulo Fonseca en conférence de presse, en marge de la réception du Havre ce samedi soir.