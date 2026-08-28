LOSC - PSG : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

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Ligue 128 août , 19:54
parGuillaume Conte
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LOSC : Özer - Tiago Santos, Ngoy, Alexsandro, Perraud - André, Bentaleb - Mbappé, Haraldsson, Önal - Giroud
PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Digne - Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz - Doué, Torres, Kvaratskhelia.
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Derniers commentaires

OM : Et maintenant Arsenal, ça sent le départ pour Paixao

Si Marseille fini pas dans les 3 premiers c est la cata .......😬😬😬😬😬

LOSC - PSG : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Un match pas facile.....

OL : « Je suis le meilleur », Fonseca répond aux critiques

si les chiffres le disent . Moi je l'ai longtemps soutenu mais avec le matos qu'il avait et sans les erreurs de casting ( surtout Anthanaké à la place de AMN l'OL serait en LDC ?

OL : « Je suis le meilleur », Fonseca répond aux critiques

si les chiffres le disent . Moi je l'ai longtemps soutenu mais avec le matos qu'il avait et sans les erreurs de casting ( surtout Anthanaké à la place de AMN l'OL serait en LDC ?

OL : « Je suis le meilleur », Fonseca répond aux critiques

si les chiffres le disent . Moi je l'ai longtemps soutenu mais avec le matos qu'il avait et sans les erreurs de casting ( surtout Anthanaké à la place de AMN l'OL serait en LDC ?

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