PSG : La blessure bête de Safonov à l’entrainement (vidéo)

PSG : La blessure bête de Safonov à l’entrainement (vidéo)

PSG28 août , 20:45
parGuillaume Conte
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A noter que pendant l’échauffement du match entre Lille et le PSG, Matvey Safonov s’est blessé à la tête, et a été soigné pendant près de cinq minutes.
Sur un banal centre où il devait s’interposer, le gardien russe a heurté l’un des adjoints en charge des gardiens de but, et qui n’a pas pu éviter le contact. Safonov a ensuite pu reprendre l’entrainement sans paraitre perturbé plus que cela, et il devrait donc débuter dans les buts du PSG ce vendredi soir.
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Je dis simplement la vérité... et ça dérange. ^^

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L'arbitre a tout simplement été généreux. Qu'est ce qu'il y a de choquant quand je dis ça. ^^ Le PSG a toujours été bien soigné par l'arbitrage français. Tout simplement.

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