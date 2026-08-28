PSG : La blessure bête de Safonov à l’entrainement (vidéo)





A noter que pendant l’échauffement du match entre Lille et le PSG, Matvey Safonov s’est blessé à la tête, et a été soigné pendant près de cinq minutes.

Sur un banal centre où il devait s’interposer, le gardien russe a heurté l’un des adjoints en charge des gardiens de but, et qui n’a pas pu éviter le contact. Safonov a ensuite pu reprendre l’entrainement sans paraitre perturbé plus que cela, et il devrait donc débuter dans les buts du PSG ce vendredi soir.