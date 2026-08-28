PSG : La blessure bête de Safonov à l’entrainement (vidéo)

Je dis simplement la vérité... et ça dérange. ^^
L'arbitre a tout simplement été généreux. Qu'est ce qu'il y a de choquant quand je dis ça. ^^ Le PSG a toujours été bien soigné par l'arbitrage français. Tout simplement.
Bundesliga aussi intéressant que la L1 féminine 😡
Il est dans le déni justement Chacun sa vision des choses
L'armé numérique de nasser
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|1
|1
|0
|0
|5
|2
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|2
|5
|-3
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
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La blessure de Matvey Safonov pendant l'échauffement 🥶 Coup dur pour le @PSG_inside ? #LOSCPSG