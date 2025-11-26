OL : Grosse tuile pour Lyon à Tel Aviv

Diminué par plusieurs absences à Auxerre dimanche, l’OL affrontera le Maccabi Tel Aviv avec un blessé de plus et pas des moindres : Clinton Mata.

En plus d’avoir un effectif assez réduit cette saison, Paulo Fonseca doit composer depuis quelques matchs avec des blessures de plus en plus nombreuses. Dimanche à Auxerre , le technicien lyonnais été privé de Tagliafico et Morton (suspendus) en plus de Ghezzal, Nuamah, Fofana ou encore Kluivert. Trop de joueurs sur le flanc, ce qui n’a pas permis à l’OL de repartir de Bourgogne avec un résultat positif. Qu’en sera-t-il ce jeudi face au Maccabi Tel Aviv en Europa League

L’OL ne sera pas beaucoup plus fourni car si Morton et Tagliafico reviennent de suspension, Clinton Mata est lui contraint de déclarer forfait. Obligé de céder sa place en cours de match contre l’AJA, l’Angolais n’a pas pris part au dernier entraînement collectif des Gones. Son forfait a été acté et le défenseur de l’OL ne fera pas le déplacement en Serbie. Un coup dur de plus pour Paulo Fonseca, qui va devoir se creuser les méninges pour savoir qui il alignera au côté de Moussa Niakhaté à Tel Aviv ce jeudi.