ICONSPORT_276732_0293

OL : Grosse tuile pour Lyon à Tel Aviv

OL26 nov. , 14:03
parCorentin Facy
0
Diminué par plusieurs absences à Auxerre dimanche, l’OL affrontera le Maccabi Tel Aviv avec un blessé de plus et pas des moindres : Clinton Mata.
En plus d’avoir un effectif assez réduit cette saison, Paulo Fonseca doit composer depuis quelques matchs avec des blessures de plus en plus nombreuses. Dimanche à Auxerre, le technicien lyonnais été privé de Tagliafico et Morton (suspendus) en plus de Ghezzal, Nuamah, Fofana ou encore Kluivert. Trop de joueurs sur le flanc, ce qui n’a pas permis à l’OL de repartir de Bourgogne avec un résultat positif. Qu’en sera-t-il ce jeudi face au Maccabi Tel Aviv en Europa League ?
L’OL ne sera pas beaucoup plus fourni car si Morton et Tagliafico reviennent de suspension, Clinton Mata est lui contraint de déclarer forfait. Obligé de céder sa place en cours de match contre l’AJA, l’Angolais n’a pas pris part au dernier entraînement collectif des Gones. Son forfait a été acté et le défenseur de l’OL ne fera pas le déplacement en Serbie. Un coup dur de plus pour Paulo Fonseca, qui va devoir se creuser les méninges pour savoir qui il alignera au côté de Moussa Niakhaté à Tel Aviv ce jeudi.

Europa League

27 novembre 2025 à 21:00
Maccabi Tel Aviv
21:00
Olympique Lyonnais
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_267481_0207
Liga

Le Real propose un échange délirant à Manchester City

ICONSPORT_261406_1332
PSG

PSG : Marquinhos aura sa statue à Paris

ICONSPORT_276350_0131
OL

OL : Satriano achevé en deux phrases assassines

Fil Info

14:00
Le Real propose un échange délirant à Manchester City
13:40
PSG : Marquinhos aura sa statue à Paris
13:20
OL : Satriano achevé en deux phrases assassines
13:00
OM : L’explication farfelue de Weah sur son entente avec Aubameyang
12:40
Le PSG déjà qualifié en cas de victoire contre Tottenham
12:20
OL : Louis Munteanu, son transfert s'accèlère
12:00
OM : Dani Ceballos va signer en janvier !
11:40
L'OL et PSG associés dans un énorme projet

Derniers commentaires

Le PSG déjà qualifié en cas de victoire contre Tottenham

Paris doit jouer le top 8 Comme ceux qui le peuvent encore dans les autres coupes (Strasbourg, Lyon, Lille)

Le Real propose un échange délirant à Manchester City

Lol ces 'journalistes' se croient à Fifa. Même si Haaland venait à Madrid ce serait toujours une guerre d'égo et ça fera toujours pas de KMB un mec qui défend/presse car il serait forcément replacé à gauche.

OM : Rulli bientôt meilleur gardien de but du monde ?

Pourquoi 32 ans? Ha parce que ça t'arrange.

OL : Louis Munteanu, son transfert s'accèlère

Ya pas forcement contradiction même si le titre est fait pour du clic, mais il ne dit pas que ca s'accélère pour l'OL

PSG : Marquinhos aura sa statue à Paris

Il ne pourrait être battu que par un éventuel titi formé au club qui s'imposerait en équipe 1ere la plupart des matchs à partir de ses 17-18 ans et qui finirait sa carrière chez nous. Beaucoup de 'si' mais pas impossible, Warren ou Mayulu à voir.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading