OL : Fonseca viré pour faute grave, Textor a tranché en 5 minutes

Ce dimanche, le match Lorient-Lyon ne sera pas ordinaire pour Paulo Fonseca. L'entraîneur portugais de l'OL retrouve enfin le banc de touche en Ligue 1 après 9 mois de suspension. Une sanction qui n'a jamais menacé sa position chez les Gones.

Paulo Fonseca va redécouvrir l'odeur des pelouses de Ligue 1 ce dimanche soir à Lorient. Le déplacement de l' Olympique Lyonnais au stade du Moustoir s'inscrit juste après la fin de sa suspension de banc de touche. Après un front contre front réalisé avec l'arbitre Benoît Millot lors d'OL-Brest en mars dernier, l'entraîneur portugais avait été lourdement sanctionné par la commission de discipline. De mars à fin novembre, les accès au banc de touche et au vestiaire des arbitres lui étaient interdits en Ligue 1. Jusqu'à septembre dernier, il ne pouvait même pas entrer dans le vestiaire lyonnais.

L'OL n'a pas tué Fonseca pour son geste

Un coup dur qui aurait pu être fatal pour Paulo Fonseca. En difficulté financière, l'OL avait l'excuse parfaite pour le licencier sans indemnité pour cause de faute grave. Ce fut tout le contraire puisque John Textor a soutenu son coach en public. Ce n'était pas une simple posture médiatique pour l'Américain. En effet, comme l'écrit L'Equipe, le soutien pour le Portugais était total en interne. L'ancien technicien du LOSC en a eu rapidement la confirmation dans une réunion qu'il avait lui-même initiée.

« Soucieux de clarifier son rôle et son statut, sans vouloir s'en aller, il s'en est immédiatement ouvert à ses dirigeants de l'époque, John Textor, son président, et Matthieu Louis-Jean, son directeur technique. La pression extérieure pour le licencier existait. Mais l'état-major rhodanien n'a jamais envisagé cette solution », a écrit le quotidien sportif. Au contraire, on apprend que le club rhodanien s'est totalement réorganisé pour épauler le banni portugais. Au vu du début de saison prometteur de l'OL avec un effectif limité, la direction lyonnaise a été rapidement confortée dans son choix.