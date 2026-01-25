ICONSPORT_279667_0245

OL : Fonseca le met au placard, il inscrit un doublé

OL25 janv. , 15:30
parNathan Hanini
Sur la liste des départs cet hiver du côté de l’OL, Enzo Molebe continue de faire bonne impression avec la réserve. Ce samedi, le jeune attaquant s’est offert un nouveau doublé en championnat, son deuxième en autant de rencontres.
Avec seulement 67 minutes de temps de jeu toutes compétitions confondues depuis le début de saison avec l’OL, Enzo Molebe peine à se faire une place au sein de l’effectif de Paulo Fonseca. Depuis quelques semaines, le jeune attaquant de 18 ans enchaîne les matchs avec la réserve du club rhodanien en National 3.
Ce samedi, le natif de Décines-Charpieu a de nouveau inscrit un doublé contre AC Seyssinet ce qui porte son total à quatre buts en deux matchs. Pourtant, malgré les belles performances, l’attaquant va quitter l’OL cet hiver. L’objectif du septuple champion de France est de prêter Molebe afin de lui offrir du temps de jeu et une première demi-saison pleine chez les pros.

Molebe brille en National 3

Son entraîneur Paulo Fonseca l’a confirmé en conférence de presse jeudi dernier, Molebe va quitter Lyon cet hiver. « Nous voulons faire jouer Alejandro (Gomes Rodriguez) et Enzo (Molebe). Mais ils n'ont pas beaucoup de possibilités maintenant avec nous. Le groupe doit travailler pour les faire jouer et les faire progresser. Mais ce n'est pas possible actuellement. Ce sont des joueurs qui vont partir », a expliqué l'entraîneur portugais avant la rencontre contre Metz ce dimanche.
De son côté, Enzo Molebe va continuer de faire le bonheur de la réserve en attendant une opportunité en prêt. Barré par la concurrence depuis le début de saison, le jeune attaquant a vu Endrick débarquer en provenance du Real Madrid début janvier pour renforcer le secteur offensif. Une venue qui semble le pousser vers la sortie de manière provisoire. Le journal l’Équipe a confirmé la rumeur, mais sa future destination n’est pas encore connue.
E. Honoré Molébé

E. Honoré Molébé

FranceFrance Âge 18 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
