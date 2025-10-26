Moins de but et plus de tacle, l'OL adore le nouveau Fofana

L’Olympique Lyonnais joue gros ce dimanche soir face à Strasbourg, le club rhodanien reste sur deux défaites de rang en Ligue 1. En clôture de cette neuvième journée de championnat, les Gones peuvent compter sur Malick Fofana. Paulo Fonseca a souligné sa belle progression.

Après deux défaites consécutives en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais retrouve le Groupama Stadium ce dimanche soir pour un choc face au Racing club de Strasbourg. La formation rhodanienne ne veut pas perdre plus de longueurs sur les concurrents pour la Ligue des champions. Cette semaine, la formation de Paulo Fonseca a su se relancer en Europa League face à Bâle. Une victoire nette sans prendre de but pour retrouver une confiance perdue ces dernières semaines. Titulaire ce jeudi, Malick Fofana n’a pas encore été décisif en Europe.

Être la meilleure valeur marchande d'un club qui a besoin d'argent, c'est très dur à vivre. - Fonseca sur la situation de Malick Fofana

Fofana continue de progresser

Mais le Belge garde la confiance de son entraîneur Paulo Fonseca. Le Portugais s’était permis de hausser le ton il y a quelques semaines. En conférence de presse avant la rencontre de ce dimanche, l’ancien entraîneur du Milan AC a souligné les progrès de son joueur. « Je suis content. Il a beaucoup travaillé défensivement. On attend énormément de lui, mais cela reste un jeune joueur (20 ans). Il faut comprendre qu'il a besoin de continuer à progresser. Je suis sûr qu'il sera grand, » déclare Fonseca.

L'entraîneur Portugais ajoute que le Belge a désormais plus d’armes dans sa palette que l’an passé. « Les adversaires se sont préparés à le contrer, aux situations de un-contre-un. Il peut encore franchir un cap dans le dernier dribble, la prise de décision, » conclut le coach lyonnais. Malick Fofana reste la valeur marchande de l’effectif de l’OL. Le Belge devra performer ce dimanche soir contre Strasbourg pour aider Lyon à retrouver le goût de la victoire en Ligue 1.