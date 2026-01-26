Metz-OL : Un chien mort, une enquête est ouverte

La mort d'un chien policier dimanche en marge du match Metz-OL a suscité des rumeurs. Les forces de l'ordre ont tenu à mettre les choses au point.

Des incidents ont eu lieu avant le match entre Metz et Lyon, dimanche et à cette occasion, la police a déploré la perte d'un de ses chiens, Dino. Aussitôt, les débats se sont enflammés sur les réseaux sociaux, puisque certains ont accusé les Bad Gones d'être directement impliqués dans la mort de l'animal de la brigade cynophile. Objets lancés vers le chien, coups portés à coups de barre de fer, plusieurs scénarios ont été évoqués, mettant tous en cause les supporters de l'Olympique Lyonnais. Forcément, l'affaire a été montée en épingle, notamment par quelques hommes politiques toujours rapides à taper sur les supporters de football.

Le chien est mort subitement

Mais, ce lundi, après avoir confirmé la mort du chien, les policiers ont précisé dans un communiqué que ce dernier n'était pas mort d'un coup porté, mais d'une crise cardiaque, comme le spécifient nos confrères de Moselle TV. Un décès forcément cruel, mais qui en revanche n'a pas été provoqué par des coups donnés par les supporters de l'Olympique Lyonnais contrairement à ce que certains affirmaient. La police précise qu'avant son malaise fatal, Dino était effectivement intervenu lors d'une interpellation musclée à l'occasion du match entre le FC Metz et l'Olympique Lyonnais. Une enquête administrative va cependant être déclenchée afin de faire précisément le point sur ce dossier, sachant que le chien était toujours en service lorsque sa mort est intervenue.