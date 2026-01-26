ICONSPORT_151260_0094

Metz-OL : Un chien mort, une enquête est ouverte

OL26 janv. , 14:00
parClaude Dautel
1
La mort d'un chien policier dimanche en marge du match Metz-OL a suscité des rumeurs. Les forces de l'ordre ont tenu à mettre les choses au point.
Des incidents ont eu lieu avant le match entre Metz et Lyon, dimanche et à cette occasion, la police a déploré la perte d'un de ses chiens, Dino. Aussitôt, les débats se sont enflammés sur les réseaux sociaux, puisque certains ont accusé les Bad Gones d'être directement impliqués dans la mort de l'animal de la brigade cynophile. Objets lancés vers le chien, coups portés à coups de barre de fer, plusieurs scénarios ont été évoqués, mettant tous en cause les supporters de l'Olympique Lyonnais. Forcément, l'affaire a été montée en épingle, notamment par quelques hommes politiques toujours rapides à taper sur les supporters de football.

Le chien est mort subitement

Mais, ce lundi, après avoir confirmé la mort du chien, les policiers ont précisé dans un communiqué que ce dernier n'était pas mort d'un coup porté, mais d'une crise cardiaque, comme le spécifient nos confrères de Moselle TV. Un décès forcément cruel, mais qui en revanche n'a pas été provoqué par des coups donnés par les supporters de l'Olympique Lyonnais contrairement à ce que certains affirmaient. La police précise qu'avant son malaise fatal, Dino était effectivement intervenu lors d'une interpellation musclée à l'occasion du match entre le FC Metz et l'Olympique Lyonnais. Une enquête administrative va cependant être déclenchée afin de faire précisément le point sur ce dossier, sachant que le chien était toujours en service lorsque sa mort est intervenue.
1
Derniers commentaires

OL : Tolisso est devenu une star au Brésil

Très beau contrôle dans la course sur le premier but. Beau but.

L'OM 100% d'accord avec le PSG

Quel gros bouffon arrogant.

Metz-OL : Un chien mort, une enquête est ouverte

C'est triste d'être obligé d'envoyer des forces de l'ordre pour du foot quand même. C'est lorsqu'on voit ce genre de choses qu'on se dit que l'être humain peut vraiment être con.

Angers envoie enfin Abdelli à l’OM

arrete d'abuser toi mdr

Transfert à 25 ME, l'OM fait pleurer l'Inter Milan

Ça doit être un baltrinque dans ton genre à coup sûr!!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

