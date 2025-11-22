L’OL veut chiper un deuxième gros coup à l’OM

A la recherche d’un latéral droit cet hiver, l’Olympique de Marseille s’intéresse toujours au Français du Bayern Munich Sacha Boey. Mais le club phocéen a de la concurrence sur ce dossier également étudié par l’Olympique Lyonnais.

Un nouvel Olympico se prépare sur le marché des transferts, cette fois sur la piste menant à Sacha Boey. On sait que l’Olympique de Marseille s’intéressait déjà au latéral droit du Bayern Munich l’été dernier. L’opération n’avait pas abouti mais l’arrivée du Français dans la cité phocéenne reste d’actualité. Depuis le début de la saison, la situation de l’ancien joueur du Stade Rennais n’a pas évolué. L’entraîneur Vincent Kompany le considère comme un simple remplaçant. Sacha Boey n’a débuté que six rencontres toutes compétitions confondues, et aucune en Ligue des Champions.

Malgré son contrat jusqu’en 2028, le Bavarois de 25 ans a de réelles chances de partir en janvier. D’où l’intérêt persistant de la direction marseillaise à nouveau opposée à l’Olympique Lyonnais . D’après une information relayée par TransferFeed, le club rhodanien fait effectivement partie des prétendants de Sacha Boey. Ce n’est pas vraiment une surprise dans la mesure où l’effectif de Paulo Fonseca aurait bien besoin d’un latéral droit supplémentaire. Au poste où évolue le plus souvent le polyvalent Ainsley Maitland-Niles, le Néerlandais Ruben Kluivert a clairement montré ses limites. Et Clinton Mata est désormais installé dans l’axe aux côtés du taulier Moussa Niakhaté.

La venue d’un joueur aussi confirmé dans cette position apporterait une plus-value non négligeable à l’Olympique Lyonnais. Du moins à condition que le Bayern Munich accepte de prêter son joueur. Lyon n’a évidemment pas les moyens de financer le transfert du latéral droit estimé à 18 millions d’euros. Il n’empêche que sa présence sur cette piste n’arrange pas les Marseillais, déjà devancés par ce même concurrent pour l’attaquant du Real Madrid Endrick.