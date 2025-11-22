quitter le bayern pour signer a l om boey explose de rire iconsport 258022 0097 395296

L’OL veut chiper un deuxième gros coup à l’OM

OL22 nov. , 21:00
parEric Bethsy
A la recherche d’un latéral droit cet hiver, l’Olympique de Marseille s’intéresse toujours au Français du Bayern Munich Sacha Boey. Mais le club phocéen a de la concurrence sur ce dossier également étudié par l’Olympique Lyonnais.
Un nouvel Olympico se prépare sur le marché des transferts, cette fois sur la piste menant à Sacha Boey. On sait que l’Olympique de Marseille s’intéressait déjà au latéral droit du Bayern Munich l’été dernier. L’opération n’avait pas abouti mais l’arrivée du Français dans la cité phocéenne reste d’actualité. Depuis le début de la saison, la situation de l’ancien joueur du Stade Rennais n’a pas évolué. L’entraîneur Vincent Kompany le considère comme un simple remplaçant. Sacha Boey n’a débuté que six rencontres toutes compétitions confondues, et aucune en Ligue des Champions.
Malgré son contrat jusqu’en 2028, le Bavarois de 25 ans a de réelles chances de partir en janvier. D’où l’intérêt persistant de la direction marseillaise à nouveau opposée à l’Olympique Lyonnais. D’après une information relayée par TransferFeed, le club rhodanien fait effectivement partie des prétendants de Sacha Boey. Ce n’est pas vraiment une surprise dans la mesure où l’effectif de Paulo Fonseca aurait bien besoin d’un latéral droit supplémentaire. Au poste où évolue le plus souvent le polyvalent Ainsley Maitland-Niles, le Néerlandais Ruben Kluivert a clairement montré ses limites. Et Clinton Mata est désormais installé dans l’axe aux côtés du taulier Moussa Niakhaté.

La venue d’un joueur aussi confirmé dans cette position apporterait une plus-value non négligeable à l’Olympique Lyonnais. Du moins à condition que le Bayern Munich accepte de prêter son joueur. Lyon n’a évidemment pas les moyens de financer le transfert du latéral droit estimé à 18 millions d’euros. Il n’empêche que sa présence sur cette piste n’arrange pas les Marseillais, déjà devancés par ce même concurrent pour l’attaquant du Real Madrid Endrick.
Derniers commentaires

« La polygamie est interdite » : Lens provoque Strasbourg

Lens déteste la polygamie de Strasbourg soit . Mais est ce que les lensois connaissent les propriétaires de leur club . Trois personnages , donc c'est un ménage à 3 ,une personne de plus pour faire une polygamie . Ils sont mignons nos ch'tis

TV : Ligue 1 et C1, 100% du foot sur Canal+ pour 650 millions ?

Surtout innover un peu permettre a ceux qui n'ont pas trop les moyens de voir leur équipe Abonnement foot à 5 euros et les matchs à la carte à 1 euros celui qui veut voir son club le peut. Perso je regarde tous les matchs de mon club plus 3 ou 4 matchs par semaine (ligue 1 et coupe d'Europe) ça fait environ 15 matchs par mois Donc 20 euros pour moi

Carine Galli, un gros malaise sur RMC

Pauvre petite écervelée. Alors si tu crois ce que tu écris ,rembourse tes heures supplémentaires que tu as perçu au delà des 35 h à ton employeur. Déjà pour le foot tu étais limite ,mais dans les problèmes de société tu es ignares. Ceccaldi a bien fait de partir loin vu tes manques de réflexion et surtout tes incompétences flagrantes de la vie .

Le groupe décimé de l'OL contre Auxerre

Mais vous avez tollisso . Il s'est entraîné toute la semaine à tomber par terre au moindre contact ( version contre Brest ) . Avec un tel énergumène en fin de carrière , blessé la plupart du temps, vous n'irez pas loin . Même s'il marque encore quelques buts. Il est le résumé de la HONTE du football

Le Real s’acharne et offre 150 millions d’euros au PSG

Il peut doubler la mise et khaleifi n'acceptera pas . Le président du Real s'est brûlé les ailes économiquement au Qatar (en tant qu'entrepreneur de société de bâtiment à cause de l'affaire Mbappé) et au niveau du PSG aucune transaction n'est possible avec un tel lâche

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
Strasbourg
221371524177
5
Rennes
211356223185
6
LOSC Lille
201262423158
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14133551320-7
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

