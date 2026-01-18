L1 : L'OL se fait plaisir contre Brest et se rapproche du podium

18e journée de Ligue 1 :

Groupama Stadium.

Olympique Lyonnais - Stade Brestois : 2-1.

Buts : Sulc (41e), Abner (45e+2) pour l’OL, Dina Ebimbe (87e) pour Brest

Expulsion : Del Castillo (19e) pour Brest

En supériorité numérique pendant une grande partie de la rencontre, l’OL a fait le boulot contre Brest (2-1) grâce à deux jolis buts marqués par Sulc et Abner en fin de première période.

Dans l’obligation de faire un bon résultat à domicile pour remonter dans le Top 5 du championnat, l’OL bénéficiait d’un sacré coup de pouce en milieu de première période. Puisque pour une semelle trop appuyée sur le tibia de Tagliafico, et après visionnage de la VAR, Del Castillo était logiquement expulsé côté brestois (19e). À 11 contre 10, Lyon poussait pour faire la différence avec Endrick (39e). Mais c’est juste avant la pause que le verrou breton allait sauter par deux fois.

D’abord par l’intermédiaire de Sulc, qui échappait à Magnetti puis éliminait Coudert dans le coin gauche de la surface avant de trouver la lucarne opposée dans un angle très fermé (1-0 à la 41e). Un joli but suivi d’un autre donc, vu qu’Abner faisait le break d’une magnifique frappe dans le petit filet après un service parfait d’Endrick (2-0 à la 45e+2). Deux buts coup sur coup qui faisaient le bonheur du public du Groupama Stadium !

Au retour des vestiaires, Ajorque ratait une occasion de relancer le suspense (53e). Puis Sulc pensait marquer un doublé, mais son but était refusé par l’arbitre pour un hors-jeu de Tessmann en début d’action (63e). Coudert empêchait ensuite le 3-0 en stoppant un tir à bout portant de Tessmann (71e). En fin de match, Brest continuait de se battre et Dina Ebimbe réduisait l’écart du pied droit sous la barre après un coup-franc dévié par Chardonnet (2-1 à la 87e). Une simple alerte pour les Gones, qui tenaient bons jusqu'au coup de sifflet final pour l'emporter 2-1 dans un match pas si simple même en supériorité numérique.

Grâce à ce troisième succès de suite en L1, le groupe de Paulo Fonseca double Rennes et Lille pour remonter à la quatrième place de la L1. Après 18 journées, l’OL se retrouve à deux points du podium, fermé par l’OM.