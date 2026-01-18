ICONSPORT_282770_0051

L1 : L'OL se fait plaisir contre Brest et se rapproche du podium

Ligue 118 janv. , 22:40
parAlexis Rose
18
18e journée de Ligue 1 :
Groupama Stadium.
Olympique Lyonnais - Stade Brestois : 2-1.
Buts : Sulc (41e), Abner (45e+2) pour l’OL, Dina Ebimbe (87e) pour Brest
Expulsion : Del Castillo (19e) pour Brest.
En supériorité numérique pendant une grande partie de la rencontre, l’OL a fait le boulot contre Brest (2-1) grâce à deux jolis buts marqués par Sulc et Abner en fin de première période.
Dans l’obligation de faire un bon résultat à domicile pour remonter dans le Top 5 du championnat, l’OL bénéficiait d’un sacré coup de pouce en milieu de première période. Puisque pour une semelle trop appuyée sur le tibia de Tagliafico, et après visionnage de la VAR, Del Castillo était logiquement expulsé côté brestois (19e). À 11 contre 10, Lyon poussait pour faire la différence avec Endrick (39e). Mais c’est juste avant la pause que le verrou breton allait sauter par deux fois.
D’abord par l’intermédiaire de Sulc, qui échappait à Magnetti puis éliminait Coudert dans le coin gauche de la surface avant de trouver la lucarne opposée dans un angle très fermé (1-0 à la 41e). Un joli but suivi d’un autre donc, vu qu’Abner faisait le break d’une magnifique frappe dans le petit filet après un service parfait d’Endrick (2-0 à la 45e+2). Deux buts coup sur coup qui faisaient le bonheur du public du Groupama Stadium !
Au retour des vestiaires, Ajorque ratait une occasion de relancer le suspense (53e). Puis Sulc pensait marquer un doublé, mais son but était refusé par l’arbitre pour un hors-jeu de Tessmann en début d’action (63e). Coudert empêchait ensuite le 3-0 en stoppant un tir à bout portant de Tessmann (71e). En fin de match, Brest continuait de se battre et Dina Ebimbe réduisait l’écart du pied droit sous la barre après un coup-franc dévié par Chardonnet (2-1 à la 87e). Une simple alerte pour les Gones, qui tenaient bons jusqu'au coup de sifflet final pour l'emporter 2-1 dans un match pas si simple même en supériorité numérique.
Grâce à ce troisième succès de suite en L1, le groupe de Paulo Fonseca double Rennes et Lille pour remonter à la quatrième place de la L1. Après 18 journées, l’OL se retrouve à deux points du podium, fermé par l’OM.
18
Articles Recommandés
Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats de la 7e journée

ICONSPORT_280855_0019
Premier League

Manchester United drague un ancien de l'OL au prix canon

ICONSPORT_282771_0007
Liga

Liga : Le Barça chute contre la Real Sociedad

ICONSPORT_282766_0143
CAN 2025

CAN 2025 : Le Sénégal s'offre une finale complètement folle face au Maroc

Fil Info

19 janv. , 00:00
LdC : Programme TV et résultats de la 7e journée
18 janv. , 23:30
Manchester United drague un ancien de l'OL au prix canon
18 janv. , 23:07
Liga : Le Barça chute contre la Real Sociedad
18 janv. , 22:56
CAN 2025 : Le Sénégal s'offre une finale complètement folle face au Maroc
18 janv. , 22:55
L’OL se fait très peur, Paulo Fonseca accusé
18 janv. , 22:40
Lille trouve le futur Giroud au Danemark
18 janv. , 22:40
L1 : Programme TV et résultats de la 18e journée
18 janv. , 22:20
Diomandé au PSG, Leipzig fixe sa condition

Derniers commentaires

CAN 2025 : Le Sénégal s'offre une finale complètement folle face au Maroc

Paris c'est pas un grand club c'est juste une grande équipe, pas la même chose, pour être un grand club il avoir gagné plusieurs LDC, pas juste une fois, gagner juste une LDC tout le monde sait le faire, même l étoiles rouges de Belgrade

CAN 2025 : Le Sénégal s'offre une finale complètement folle face au Maroc

C'est déjà mieux que le niveau de la L1, c'est déjà ca , honnêtement la L1 est pas très élevé si on enlève paris, paris c'est juste l arbre qui cache la forêt si on regarde bien

CAN 2025 : Le Sénégal s'offre une finale complètement folle face au Maroc

Hakikmi joue dans le club Champion d’Europe et Champion intercontinental, rien que ça… 🤩🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

CAN 2025 : Le Sénégal s'offre une finale complètement folle face au Maroc

C’est dire le niveau de la can… 😆🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

CAN 2025 : Le Sénégal s'offre une finale complètement folle face au Maroc

Mané a joué dans les plus grand club européen, hakimi non

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading