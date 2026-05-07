L'OL se déplace à Toulouse, ça fait polémique

L'OL se rend à Toulouse ce dimanche et doit absolument gagner pour s'offrir une finale de gala contre Lens. Cette venue provoque toutefois de la grogne au sein du TFC.

L’Olympique Lyonnais jouera très gros ce dimanche pour son déplacement à Toulouse. Après avoir fait le plus difficile en battant le PSG au Parc des Princes et en assommant Rennes lors du choc pour le podium, il est interdit de craquer sur le terrain de Toulouse, qui n’a plus rien à jouer désormais. Mais le TFC aura à coeur de bien terminer la saison, notamment pour la dernière de son entraineur Carlos Martinez Novell.

Les prix augmentent, les Lyonnais en profitent

Pour cette rencontre assez alléchante, le Stadium est toutefois très loin de faire le plein. Une fin de saison sans enjeu, mais surtout un prix des places qui fait polémique. L’OL est considéré par la direction toulousaine comme une affiche de gala, ce qui peut se comprendre. Mais cela donne des tarifs assez prohibitifs par rapport aux habitudes des spectateurs, avec les places les moins chères à 29 euros, et des meilleures emplacements pour 69 euros. De quoi provoquer la colère des suiveurs du TFC, pas du tout déterminés à remplir le Stadium dans ces conditions.

Ainsi, une affluence discrète est crainte à trois jours du match, à moins qu’un effort ne soit fait sur la billetterie. Pas de quoi déconcentrer les Lyonnais, qui savent que, ambiance survoltée ou plus calme, ils devront faire le travail à Toulouse pour garder leur troisième place avant le dernier vrai choc de la saison, à domicile contre le RC Lens. En tout cas, l’OL pourra compter sur le soutien de ses supporters, qu’ils soient dans le déplacement officiel ou non. De nombreux sympathisants lyonnais ont en effet profité des timides réservations à Toulouse pour se glisser dans le public du Stadium, où la billetterie est ouverte à tous actuellement.