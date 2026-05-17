L1 : Pas de podium pour l'OL, la C3 pour l’OM, Nice en barrages

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Merci les sardines ❤️😍🤣🤣🤣
Putain mais on est en mode survie et le gars fait mieux que l’objectif demandé en plus de faire notre meilleur classement depuis 7 ans. 😮💨
Tu te trompes totalement ! Si ça se trouve... avec Sage, l'OL ne serait même pas Européen. D'une équipe à une autre, la gestion des joueurs n'est pas la même et demande une certaine alchimie.
Bon nous allons jouer 4 matchs en aout Après , espérons que nous soyons en CL Si on joue l'EL : la ligue va avoir des problèmes pour programmer chaque journée 4 clubs qui jouent le jeudi et 3 matchs le dimanche avec la nouvelle programmation Comment vont ils faire ?
Toi tu garde le mode "con" et "pitoyable" a longueurs de saison 😅🤣😂😃😁😘😘
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🔚 Fin du match. Nos Gones s'inclinent face au RC Lens lors de cette dernière journée de @Ligue1 🔴🔵 Une 4e place au classement synonyme de qualification pour les barrages de la Ligue des Champions 🦁 0-4 #OLRCL
⏱️ 90'+6 | #OMSRFC 3️⃣-1️⃣ 𝐉𝐎𝐁 𝐃𝐎𝐍𝐄 ✅ À l'issue d'un match débridé, nos Olympiens terminent la saison 2025/2026 par un succès synonyme de 5ème place et de qualification pour l'@EuropaLeague 🤝
🥳 𝐋’𝐀𝐉𝐀 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐞𝐧 𝐋𝐢𝐠𝐮𝐞 𝟏 !!! 🤩 Joueurs, staff, supporters… tous ensemble on est allés chercher ce maintien mérité ! 𝐐𝐮𝐞𝐥 𝐛𝐨𝐧𝐡𝐞𝐮𝐫 ! 💙🤍 #TeamAJA #LOSCAJA (0-2)