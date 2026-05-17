L1 : Pas de podium pour l'OL, la C3 pour l’OM, Nice en barrages

Lors du multiplex de la 34e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a sombré face à Lens pour laisser le podium à Lille, l’OM a humilié Rennes pour s’offrir l’Europa League, et Auxerre a envoyé Nice en barrages.

La dernière journée du championnat de France a été complètement folle ce dimanche soir. Déjà parce qu’un match n’a pas été à son terme, sachant que la rencontre entre Nantes et Toulouse a été arrêtée après un envahissement de la pelouse de La Beaujoire par les ultras nantais… Mais aussi parce qu’il y a eu des buts dans tous les sens, et des émotions diverses et variées en fonction des clubs.

Le PSG battu, l'OL humilié, le podium pour Lille

Pendant que le PSG a vu la fête de son titre de champion être gâchée par son voisin le PFC (1-2), qui a renversé le finaliste de la LDC avec un doublé de Gory en fin de match, Lens a conforté sa deuxième place en humiliant Lyon au Groupama Stadium. En effet, le RCL de Pierre Sage a infligé une véritable correction aux Gones de Paulo Fonseca (4-0), avec notamment un doublé de Saïd et un but de Thauvin. Un très lourd revers comme punition pour l’OL, qui termine donc à la 4e place, synonyme de qualification pour les barrages de la Ligue des Champions. La dernière place sur le podium revient à Lille, qui malgré sa défaite à domicile face à Auxerre (0-2), termine avec un point d’avance sur Lyon. Les Dogues joueront donc la phase régulière de la prochaine C1, avec le PSG et Lens.

L'OM en Europa League

Derrière le quatuor de tête, c’est l’OM qui arrache le lot de consolation. Pourtant en pleine crise, le club marseillais a largement dominé Rennes (3-1), avec des réalisations d'Hojbjerg, Gouiri et Aubameyang. Grâce à ce succès fort au Vélodrome, Marseille double le SRFC à la différence de buts pour finir dans le Top 5. Si l’OM jouera donc en Europa League la saison prochaine, le Rennes de Franck Haise devra se contenter des barrages de la Conférence League, en attendant une éventuelle victoire de Lens en Coupe de France qui pourrait leur offrir un ticket direct pour la C3.

Auxerre sauvé, Nice en barrages

Dans la lutte pour le maintien, le grand vainqueur de la soirée est Auxerre. Une semaine après être sorti de la zone rouge, l’AJA a dominé le LOSC dans le Nord (2-0), avec un doublé de Sinayoko, ce qui signifie que le club bourguignon conserve sa 15e place. Alors qu'Auxerre est donc maintenu, ce n’est pas le cas de Nice, qui n’a pas réussi à battre Metz (0-0). À cause de cette défaite, le Gym devra donc disputer les barrages face à l’ASSE, probablement dans 15 jours, sachant que l’OGCN joue aussi la finale de la Coupe de France face à Lens la semaine prochaine.

Dans les autres matchs de ce multiplex, Strasbourg et Monaco ont fait le spectacle (5-4), Brest et Angers se sont quittés bons amis (1-1), et Le Havre s’est sauvé en allant battre Lorient (2-0).

Résultats de la 34e journée de Ligue 1 :

Olympique Lyonnais - RC Lens : 0-4 / Buts : Saïd (20e, 32e), Sotoca (45e+1), Thauvin (54e) pour Lens.

Strasbourg - Monaco : 5-4 / Buts : Godo (34e, 85e), Moreira (58e), Nanasi (61e, 72e) pour Strasbourg ; Camara (10e, 42e), Fati (45e+2), Doukouré csc (55e) pour Monaco.

Stade Brestois - SCO Angers : 1-1 / Buts : Del Castillo (55e) pour Brest ; Sbai (60e) pour Angers.

Paris FC - Paris Saint-Germain : 2-1 / Buts : Gory (76e, 90e+4) pour le PFC ; Barcola (50e) pour le PSG.

FC Lorient - Havre AC : 0-2 / Buts : Faye csc (33e), Soumaré (62e) pour Le Havre.

Olympique de Marseille - Stade Rennais : 3-1 / Buts : Hojbjerg (2e), Gouiri (10e), Aubameyang (55e) pour l’OM ; Lepaul (84e) pour Rennes.

Lille OSC - AJ Auxerre : 0-2 / Buts : Sinayoko (33e, 90e+1) pour Auxerre.