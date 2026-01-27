ICONSPORT_274640_0024

L’OL rendra hommage aux supporters du PAOK décédés ce mardi

OL27 janv. , 19:40
parGuillaume Conte
Terrible drame en marge du match entre Lyon et le PAOK Salonique, avec l'accident qui a coûté la vie à plusieurs supporters grecs partis ce mardi.
Un énorme accident de la route a coûté la vie à sept supporters du PAOK Salonique sur le chemin qui les menaient à Lyon, pour venir soutenir leur équipe en vue du match de jeudi soir en Europa League. Le club de Salonique a confirmé l’information dévoilée par la presse roumaine ce mardi après-midi, quand un van comprenant 10 passagers a percuté de plein fouet un camion après un dépassement sur une route en Roumanie. Trois survivants ont été transportés à l’hôpital de Lugoj, dont deux dans un état grave.
Les deux clubs ont pris la parole après ce terrible accident, et l’Olympique Lyonnais a annoncé qu’il rendrait hommage aux personnes décédées dans cette tragédie. « L'Olympique Lyonnais présente ses sincères condoléances au PAOK suite à la disparition tragique de plusieurs de ses supporters dans un accident de la route ce mardi. Toutes les pensées vont également vers les blessés qui luttent actuellement. Un hommage sera rendu lors du match OL - PAOK du 29 janvier au Groupama Stadium », a fait savoir le club rhodanien, qui sait que l’ambiance sera certainement très lourde ce jeudi soir dans ce climat.
