L’OL recalé, il préfère l’ambiance à Monaco

OL04 déc. , 17:00
parEric Bethsy
Invité du streamer Zack Nani, Yaya Touré a retracé son parcours. L’ancien milieu de terrain a notamment révélé ses transferts avortés au Paris Saint-Germain puis à l’Olympique Lyonnais.
Passé par l’AS Monaco durant la saison 2006-2007, Yaya Touré aurait pu porter les maillots de deux autres pensionnaires de Ligue 1. Son début de carrière a bien failli passer par le Paris Saint-Germain. Après son aventure à Beveren en Belgique, l’Ivoirien avait répondu favorablement aux avances parisiennes en 2004. Mais son entourage n’avait pas respecté sa décision et avait privilégié l’offre du Metalurg Donetsk.
« Je ne voulais pas aller en Ukraine. Pour moi, le Paris Saint-Germain ou un autre club en France, c’était le top. On me l’a arraché, a raconté Yaya Touré au streamer Zack Nani. Je connais les détails, le PSG voulait payer en deux fois, le club ukrainien voulait payer cash. (…) Les gens qui m’étaient proches n’ont pas respecté ma volonté, ça m’avait heurté énormément, j’étais très en colère. »
« J’ai signé en Ukraine mais c’est comme si j’avais le couteau sous la gorge : si je n’y vais pas je rentre en Afrique, et c’était difficile pour moi de rentrer en Afrique. Ils ont privilégié autre chose que moi, a regretté l’ancien joueur du FC Barcelone et de Manchester City. C’est resté figé dans ma tête toute ma carrière mais ça m’a aidé énormément parce que ça m’a permis de progresser, de me développer. »

Yaya Touré a fui la pression

Finalement, Yaya Touré n’était resté qu’une saison en Ukraine, et pareil l’année suivante à l’Olympiakos. Sa trajectoire avait vraiment décollé sur le Rocher, alors que l’Olympique Lyonnais et le Real Madrid souhaitaient également l’attirer pendant cet été 2006. « Monaco n'a quasiment pas de supporters, donc pas de pression, le stade est pratiquement vide, Lyon, c'est costaud, et le Real, c'est minimum demi-finale de Ligue des Champions chaque année », s’est étrangement justifié le jeune technicien qui a fini par s'habituer à la pression.
Derniers commentaires

Le Ballon d’Or de Dembélé est honteux pour Diego Simeone

La coupe du monde de Messi est honteuse

Le Ballon d’Or de Dembélé est honteux pour Diego Simeone

si le PSG ne gagne pas la LDC, je ne pense pas qu il l aurait eu

L’OL met la main à la poche et publie un communiqué

face a la polemique ils se sentent obligés.... enfin l important restera un match et une ambiance inoubliable pour les amateurs. ca c est cool

Textor a ruiné l’OL, un spécialiste accuse la DNCG

La DNCG peut sanctionner un club à la fin d’une saison, mais ne peut pas empêcher un actionnaire d’acheter un club. Elle n'a pas le pouvoir pour ça. Et c'est suite aux problèmes de l'OL que le sénateur Laurent Lafon avait fait une proposition de loi visant à renforcer le pouvoir de la DNCG.

Un club de R1 propose de laisser la recette de Coupe à l’OL

Ce n'était pas Le Mans mais l'US Orléans. Laisser la recette aux clubs amateurs est une coutume, pas une obligation. Et le PSG laisse toujours la recette, sauf que l'US Orléans a le statut "Professionnel", même s'il évolue en division inférieure. Par ailleurs, Paris a financé 50% des billets en parcage. Orléans avait fixé 60€ le prix par place pour les Parisiens. C'est bien de se renseigner un minimum avant d'écrire n'importe quoi.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

