L’OL recalé, il préfère l’ambiance à Monaco

Invité du streamer Zack Nani, Yaya Touré a retracé son parcours. L’ancien milieu de terrain a notamment révélé ses transferts avortés au Paris Saint-Germain puis à l’Olympique Lyonnais.

Passé par l’AS Monaco durant la saison 2006-2007, Yaya Touré aurait pu porter les maillots de deux autres pensionnaires de Ligue 1. Son début de carrière a bien failli passer par le Paris Saint-Germain. Après son aventure à Beveren en Belgique, l’Ivoirien avait répondu favorablement aux avances parisiennes en 2004. Mais son entourage n’avait pas respecté sa décision et avait privilégié l’offre du Metalurg Donetsk.

« Je ne voulais pas aller en Ukraine. Pour moi, le Paris Saint-Germain ou un autre club en France, c’était le top. On me l’a arraché, a raconté Yaya Touré au streamer Zack Nani. Je connais les détails, le PSG voulait payer en deux fois, le club ukrainien voulait payer cash. (…) Les gens qui m’étaient proches n’ont pas respecté ma volonté, ça m’avait heurté énormément, j’étais très en colère. »

« J’ai signé en Ukraine mais c’est comme si j’avais le couteau sous la gorge : si je n’y vais pas je rentre en Afrique, et c’était difficile pour moi de rentrer en Afrique. Ils ont privilégié autre chose que moi, a regretté l’ancien joueur du FC Barcelone et de Manchester City. C’est resté figé dans ma tête toute ma carrière mais ça m’a aidé énormément parce que ça m’a permis de progresser, de me développer. »

Yaya Touré a fui la pression

Finalement, Yaya Touré n’était resté qu’une saison en Ukraine, et pareil l’année suivante à l’Olympiakos. Sa trajectoire avait vraiment décollé sur le Rocher, alors que l’Olympique Lyonnais et le Real Madrid souhaitaient également l’attirer pendant cet été 2006. « Monaco n'a quasiment pas de supporters, donc pas de pression, le stade est pratiquement vide, Lyon, c'est costaud, et le Real, c'est minimum demi-finale de Ligue des Champions chaque année », s’est étrangement justifié le jeune technicien qui a fini par s'habituer à la pression.