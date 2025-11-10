L'OL officialise un accord de très haut niveau

Dans un communiqué, l'Olympique Lyonnais a officialisé la signature d'un contrat de trois avec le prestigieux club marocain de l’Ittihad Riadi de Tanger.

« Ce partenariat s’inscrit pleinement dans notre vision stratégique : bâtir des relations solides et durables avec des clubs partageant nos valeurs d’excellence et de développement. Nous sommes fiers d’accompagner l’Ittihad Riadi de Tanger dans la structuration de son projet et la valorisation de ses talents. Notre ambition est d’apporter à l’IRT des outils concrets pour renforcer sa performance sur le terrain comme en dehors. Cela passe par la formation de son staff technique, la structuration de sa cellule de recrutement et de haute performance, et la mise en place d’une méthodologie de travail durable, adaptée à son identité. C’est une véritable collaboration, fondée sur le respect mutuel et la recherche d’excellence », a confié Matthieu Louis-Jean, Directeur Technique de l’Olympique Lyonnais.