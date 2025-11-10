OL
OL - Michael Gerlinger - Photo OL.fr

L'OL officialise un accord de très haut niveau

OL10 nov. , 15:00
parClaude Dautel
1
Dans un communiqué, l'Olympique Lyonnais a officialisé la signature d'un contrat de trois avec le prestigieux club marocain de l’Ittihad Riadi de Tanger.
« Ce partenariat s’inscrit pleinement dans notre vision stratégique : bâtir des relations solides et durables avec des clubs partageant nos valeurs d’excellence et de développement. Nous sommes fiers d’accompagner l’Ittihad Riadi de Tanger dans la structuration de son projet et la valorisation de ses talents. Notre ambition est d’apporter à l’IRT des outils concrets pour renforcer sa performance sur le terrain comme en dehors. Cela passe par la formation de son staff technique, la structuration de sa cellule de recrutement et de haute performance, et la mise en place d’une méthodologie de travail durable, adaptée à son identité. C’est une véritable collaboration, fondée sur le respect mutuel et la recherche d’excellence », a confié Matthieu Louis-Jean, Directeur Technique de l’Olympique Lyonnais.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_264168_0146
Liga

Le Real ne gagne plus, c’est à cause de Mbappé

ICONSPORT_276350_0012
OL

L’OL accuse l’arbitrage pour cacher sa boulette

ICONSPORT_272416_0002
OM

L'OM prépare un énorme cadeau pour ses vrais supporters

ICONSPORT_275756_0114
OL

OL : Gonçalo Ramos et un supporter du PSG font exploser la marmite

Fil Info

17:00
Le Real ne gagne plus, c’est à cause de Mbappé
16:30
L’OL accuse l’arbitrage pour cacher sa boulette
16:00
L'OM prépare un énorme cadeau pour ses vrais supporters
15:40
OL : Gonçalo Ramos et un supporter du PSG font exploser la marmite
15:20
Lionel Messi à Galatasaray, l'opération est bien réelle
14:30
Strasbourg: Pierre Ménès allume L'Equipe
14:00
ASSE : Les deux stars vendues, Horneland a tout prévu
13:40
Tolisso et la France, Bertrand Latour se lâche

Derniers commentaires

L'OL volé, des dirigeants accusent l'arbitre

c'est qui le niak????

L'OL volé, des dirigeants accusent l'arbitre

la main non sifflé et le second but entaché d'une faute, c'est normal que les lyonnais l'est en travers de la gorge. l'expulsion de tagliafico est normale, elle aurait pu arrivée avant. globalement le psg merite sa victoire, dommage que l'on n'en soit encore reduit a parler d'arbitrage

L'OM prépare un énorme cadeau pour ses vrais supporters

Bonne idée un Musée, les trophées sont vieux, ils doivent valoir de la thune !!!

Le PSG finira devant l'OM, Vincent Duluc n'a aucun doute

Se faire marcher dessus ? Un tir cadré, 30% possession, le but marqué etant un contre son camp ...mdr ^^ T oses parler de se faire marcher dessus apres votre seule victoire a domicile en 14ans face au PSG, lol

OL : Gonçalo Ramos et un supporter du PSG font exploser la marmite

Les supporters insultent paris dans le match, il chambre sur le but, normal et il a bien fait car il n'a pas insulté les supporters lyonnais 🙂

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading