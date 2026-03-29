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Roman Yaremchuk

L'OL laisse deux mois à Yaremchuk

OL29 mars , 16:30
parMehdi Lunay
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Prêté à Lyon par l'Olympiakos, Roman Yaremchuk laisse une impression très mitigée aux Gones. Néanmoins, son transfert définitif est dans les tuyaux pour l'été prochain.
Il était désiré par Paulo Fonseca, en quête d'un attaquant de grande taille pour varier les offensives lyonnaises. Roman Yaremchuk vient de boucler son deuxième mois à l'Olympique Lyonnais depuis le début de son prêt en janvier. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'il ne convainc pas les supporters. Maladroit avec le ballon, pas toujours disponible dans la surface, il affiche des statistiques faméliques. L'Ukrainien n'a marqué qu'un seul but avec les Gones. Il s'agit d'une tête victorieuse contre Lens en coupe de France. En Ligue 1, il reste toutefois muet pour le moment.

Yaremchuk pour 5 ME, l'OL hésite

Dans ces conditions, pas sûr que Lyon poursuive sa collaboration avec l'attaquant de 30 ans et l'achète. Les Rhodaniens ont une option d'achat à 5 millions d'euros sur le joueur appartenant à l'Olympiakos. Ces dernières heures, l'avenir de Yaremchuk à Lyon a fait l'objet de spéculations en Ukraine. Son transfert définitif à l'OL a été annoncé avant d'être démenti dans la foulée. L'entourage de l'attaquant a confié que les dirigeants lyonnais décideront en fin de saison s'ils conserveront ou pas l'ancien buteur de Benfica et Bruges.
Le média Box2Box by Betsson précise toutefois que l'attaquant ukrainien est déjà favorable à une poursuite de l'aventure dans le Rhône. Reste à voir comment il finira la saison. Même si Yaremchuk n'offre pas un rendement optimal sur le terrain, l'OL risque d'être contraint de le garder sans budget solide et sans Ligue des champions. Le club rhodanien n'a pas énormément d'attaquants à sa disposition. Endrick repartira au Real Madrid cet été. Prêté à Getafe actuellement, Martin Satriano pourrait s'en aller également si ses performances restent intéressantes en Liga.
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