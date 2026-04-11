L'OL pense à Thomas Kristensen
Thomas Kristensen bientôt à l'Olympique Lyonnais ?

L'OL en pole sur le dossier Thomas Kristensen

OL11 avr. , 13:20
parClaude Dautel
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La cellule recrutement de l'OL est déjà au travail pour la saison prochaine. Le nom du défenseur danois de l'Udinese, Thomas Kristensen, est évoqué pour venir renforcer Lyon.
Quel que soit le résultat final de l'Olympique Lyonnais cette saison, le club rhodanien va tout de même devoir faire venir des nouveaux joueurs, et une fois de plus sans dépenser des dizaines de millions d'euros. L'été dernier, Matthieu Louis-Jean avait plutôt réussi de jolis coups, on pense par exemple à Pavel Sulc, et d'ici quelques semaines, le responsable du recrutement lyonnais est attendu au tournant. Ce samedi, c'est le nom de Thomas Kristensen, le défenseur central danois de 24 ans, qui est évoqué avec insistance du côté de Lyon. Selon Transferfeed, l'OL a un oeil plus qu'attentif aux performances du joueur recruté par Udinese en 2023 pour 5 millions d'euros. Un joueur sur lequel l'AC Milan se penche aussi. Du côté de l'Udinese, on souhaite conserver Thomas Kristensen, mais si une offre autour de 15 millions d'euros arrive lors du prochain marché des transferts, alors les dirigeants italiens pourraient changer d'avis.

Kristensen est devenu un cadre en Italie

Agé de 24 ans, Thomas Kristensen a connu toutes les sélections chez les jeunes danois, mais il n'est pas encore international A. Cette saison, après un début de Serie A gâché par une blessure musculaire, le défenseur enchaîne les titularisations, Kosta Runjaic en ayant fait un de ses joueurs de base. Selon le site spécialisé Transfermarkt, Kristensen est actuellement valorisé à 12 millions d'euros, alors qu'il a encore deux ans de contrat avec l'Udinese. Le club italien souhaiterait le prolonger jusqu'en 2030, mais pour l'instant les négociations n'aboutissent pas, ce qui peut rendre tangible un départ l'été prochain pour l'Olympique Lyonnais. Le défenseur central danois peut apporter un vrai plus dans un secteur où l'OL n'a pas toujours connu des réussites ces dernières saisons. A voir si Michele Kang donnera à sa cellule recrutement les moyens de faire signer ce genre de profil, sachant qu'une éventuelle qualification pour la Ligue des champions pourrait changer la donne.
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