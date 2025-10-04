L'OL dévoile son groupe contre le TFC

Le groupe de l'Olympique Lyonnais contre Toulouse

Gardiens

Diarra - Konan - Greif

Défenseurs

Barišić - Kluivert - Maitland-Niles - Mata - Niakhaté - Tagliafico

Milieux

De Carvalho - Merah - Morton - Sulc - Tessmann - Tolisso

Attaquants

Fofana - G. Rodriguez - Ghezzal - Karabec - Moreira - Satriano