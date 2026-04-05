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John Textor

L'OL devait payer 21ME le 20 mars, la plainte justifiée

OL05 avr. , 12:20
parClaude Dautel
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On l'a appris samedi, le club de Botafogo a attaqué l'OL en justice en affirmant que le club désormais dirigé par Michele Kang lui devait de l'argent. Un journaliste brésilien affirme qu'effectivement, Lyon n'a pas versé un paiement de 21ME attendu au mois de mars.
C'est un feuilleton qui s'éternise et qui commence à sérieusement agacer les supporters lyonnais. Si ces derniers pensaient en avoir fini avec les années Textor, c'est une grosse erreur, comme l'a démontré la plainte déposée par Botafogo, qui appartient à l'homme d'affaires américain, contre l'Olympique Lyonnais devant la justice brésilienne et plus précisément le 17e tribunal civil de Rio. Journaliste pour le puissant média brésilien O Globo, Ancelmo Gois révèle pourquoi le club brésilien a décidé de porter cette affaire devant les tribunaux ce vendredi. En fait, selon les documents fournis par Botafogo à l'appui de sa plainte, figure notamment un accord qui aurait poussé le club brésilien à prêter 21 millions d'euros, sous forme de trois virements, à l'Olympique Lyonnais en mars 2025. Charge à l'OL de rembourser Botafogo au plus tard le 20 mars 2026, ce qui n'aurait pas été le cas.
Un document remis au tribunal censé justifier un virement fait à l'OL par Botafogo
Un document remis au tribunal censé justifier un virement fait à l'OL par Botafogo
Face à cette absence de remboursement des sommes prêtées par Botafogo à Lyon, John Textor a donc décidé de porter l'ensemble du dossier devant un tribunal brésilien. « Dans sa plainte, Botafogo demande que Lyon soit sommé de régler la dette sous trois jours, ainsi que les frais de justice et les honoraires d'avocat. L'affaire est instruite devant le 17e tribunal civil de la capitale », précise notre confrère sud-américain qui a eu accès au dossier. Et Ancelmos Gois ne manque toutefois pas de rappeler que dans le même temps, l'Olympique Lyonnais a également décidé de croiser le fer avec John Textor devant la FIFA pour réclamer de l'argent à l'ancien patron du club.

OL-Botafogo, l'Europe commence à s'y intéresser

Du côté de l'Olympique Lyonnais, aucune réaction officielle n'est intervenue, le club rhodanien attendant probablement d'avoir des nouvelles en provenance du Brésil avant de faire valoir ses arguments. Cette affaire commence toutefois à susciter un très fort intérêt médiatique et notamment en Espagne, où l'on estime que le comportement de John Textor montre les brutales limites de la multipropriété. Le quotidien sportif Marca consacre un très long article à cette bataille judiciaire entre l'OL et Botafogo. « Cette affaire aura sans aucun doute des répercussions et, surtout, elle a mis en lumière la face la plus sombre des clubs différents fonctionnant avec un seul propriétaire », fait remarquer le média madrilène.
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T'es toujours dans l'insulte, le premier degré, le culte de la pensée unique. T'es à poil d'argument, tu me traites de raciste, de misogyne etc comme un gamin. T'es aigri t'as du te faire piquer ton goûter à l'ecole. Et non l'avis de Beye ou d'un entraîneur dont l'équipe s'est fait laver par Bruges et l'atalanta sur les reports on s'en tape. Mais il peut en parler si ça lui dit, enfin s'écouter parler plutôt avec sa rhétorique bidon approximative. Dès qu'on tend un micro à ce mec, il te raconte sa vie. Ton histoire de 1/8 ou quart on s'en tape, tous les reports demandés par les Clubs ont été acceptés, sauf celui de Lyon, trop tardif. Je reproche aux coachs de l'om de se tromper de sujets, de perdre le fil de leur intérêt. De zerbi aussi en faisait des tonnes, donnait son avis sur tout. Ton club a besoin d'être recentré sur ses enjeux sportifs. Tout autre question doit être balayée en 1 phrase pour recentrer le débat sur l'om. C'est vital et impactant pour les joueurs. Même ce point de vue, t'es incapable de le comprendre de manière objective. T'es du genre à dire : "bah quoi??? Il répond juste à la question qu'on lui pose" 😅

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wow. super vanne !

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Cet acteur né.........Je crois pas du tout en son cinéma.

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Le gars se claque au début de l'action et malgré tout empêche Balogun de faire un un-contre-un, et tout ce qu'ils trouvent à dire c'est qu'il a une charrette? Tommasi, est bien le clown qu'on pense qu'il est. Par contre personne pour parler de Rulli et de sa position sur ce but? Comment c'est possible de se faire lober dans cette situation?

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