L'OL devait payer 21ME le 20 mars, la plainte justifiée

On l'a appris samedi, le club de Botafogo a attaqué l'OL en justice en affirmant que le club désormais dirigé par Michele Kang lui devait de l'argent. Un journaliste brésilien affirme qu'effectivement, Lyon n'a pas versé un paiement de 21ME attendu au mois de mars.

C'est un feuilleton qui s'éternise et qui commence à sérieusement agacer les supporters lyonnais. Si ces derniers pensaient en avoir fini avec les années Textor, c'est une grosse erreur, comme l'a démontré la plainte déposée par Botafogo, qui appartient à l'homme d'affaires américain, contre l'Olympique Lyonnais devant la justice brésilienne et plus précisément le 17e tribunal civil de Rio. Journaliste pour le puissant média brésilien O Globo , Ancelmo Gois révèle pourquoi le club brésilien a décidé de porter cette affaire devant les tribunaux ce vendredi. En fait, selon les documents fournis par Botafogo à l'appui de sa plainte, figure notamment un accord qui aurait poussé le club brésilien à prêter 21 millions d'euros, sous forme de trois virements, à l'Olympique Lyonnais en mars 2025. Charge à l'OL de rembourser Botafogo au plus tard le 20 mars 2026, ce qui n'aurait pas été le cas.

Un document remis au tribunal censé justifier un virement fait à l'OL par Botafogo

Face à cette absence de remboursement des sommes prêtées par Botafogo à Lyon, John Textor a donc décidé de porter l'ensemble du dossier devant un tribunal brésilien. « Dans sa plainte, Botafogo demande que Lyon soit sommé de régler la dette sous trois jours, ainsi que les frais de justice et les honoraires d'avocat. L'affaire est instruite devant le 17e tribunal civil de la capitale », précise notre confrère sud-américain qui a eu accès au dossier. Et Ancelmos Gois ne manque toutefois pas de rappeler que dans le même temps, l'Olympique Lyonnais a également décidé de croiser le fer avec John Textor devant la FIFA pour réclamer de l'argent à l'ancien patron du club.

OL-Botafogo, l'Europe commence à s'y intéresser