L'OL des starlettes, c'est terminé !

Depuis la menace d'une rétrogradation en Ligue 2 l'été dernier, la direction de l'OL a profondément changé sa manière de faire fonctionner le club. Concernant les contours de l'effectif, Paulo Fonseca confirme qu'il n'y a plus de places pour les joueurs qui ne se donnent pas à fond.

C'est un Olympique Lyonnais leader de son championnat en Ligue Europa qui se déplace ce jeudi à Berne pour y affronter les Young Boys. En marge de cette rencontre tant attendue, Paulo Fonseca s'est présenté devant les journalistes. L'occasion pour lui d'évoquer l'importance de l'état d'esprit irréprochable de son groupe depuis le début de la saison. Pour le Portugais, la réussite d'un club passe par le fait d'avoir dans l'effectif des joueurs qui mettent en avant les intérêts de l'équipe avant les leurs, qui font preuve d'humilité et qui ne posent pas de problèmes futiles en cours de saison.

Paulo Fonseca est aux anges

« Quand on a une piste, c’est très clair pour Matthieu (Louis-Jean) comme pour moi. Le caractère d’un joueur ciblé compte beaucoup. Nous ne voulons pas perdre cette cohésion, qui est vraiment la force de cette équipe. Ceux qui ont déjà signé peuvent coller rapidement avec notre état d’esprit actuel. On ne veut pas de joueurs de caractère trop différent, car on a aujourd’hui un groupe facile à vivre, humble, travailleur, qui ne me crée pas de problème. Pour moi, c'est simple. J'adore travailler avec ce groupe. Ce sont des joueurs avec beaucoup d'humilité. C'est un groupe qui ne me pose pas de problème. Je n'ai pas beaucoup de problèmes dans mes entraînements, car les joueurs travaillent beaucoup. Ils sont très concentrés. Je pense qu'il y a des choses très fortes dans cette équipe », a loué Paulo Fonseca au sujet de ses joueurs.

À mon avis, le pouvoir repose trop sur les joueurs et il n’y avait pas vraiment de mentalité de gagnant au club. Ils aimaient tout mais n’étaient pas prêts à performer », avait déclaré le Néerlandais quelques semaines après sa mise à pied en octobre 2022. Un nouvel état d'esprit qui permet à l'OL de jouer, trois ans plus tard, le haut du classement en Une sortie qui dénote notamment avec les propos de Peter Bosz, ancien entraineur de l'OL. «», avait déclaré le Néerlandais quelques semaines après sa mise à pied en octobre 2022. Un nouvel état d'esprit qui permet à l'OL de jouer, trois ans plus tard, le haut du classement en Ligue 1 , en Europe, et d'être toujours en lice en Coupe de France.