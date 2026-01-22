L'OL des starlettes, c'est terminé !

ICONSPORT_282770_0005
Depuis la menace d'une rétrogradation en Ligue 2 l'été dernier, la direction de l'OL a profondément changé sa manière de faire fonctionner le club. Concernant les contours de l'effectif, Paulo Fonseca confirme qu'il n'y a plus de places pour les joueurs qui ne se donnent pas à fond.
C'est un Olympique Lyonnais leader de son championnat en Ligue Europa qui se déplace ce jeudi à Berne pour y affronter les Young Boys. En marge de cette rencontre tant attendue, Paulo Fonseca s'est présenté devant les journalistes. L'occasion pour lui d'évoquer l'importance de l'état d'esprit irréprochable de son groupe depuis le début de la saison. Pour le Portugais, la réussite d'un club passe par le fait d'avoir dans l'effectif des joueurs qui mettent en avant les intérêts de l'équipe avant les leurs, qui font preuve d'humilité et qui ne posent pas de problèmes futiles en cours de saison.

Paulo Fonseca est aux anges

« Quand on a une piste, c’est très clair pour Matthieu (Louis-Jean) comme pour moi. Le caractère d’un joueur ciblé compte beaucoup. Nous ne voulons pas perdre cette cohésion, qui est vraiment la force de cette équipe. Ceux qui ont déjà signé peuvent coller rapidement avec notre état d’esprit actuel. On ne veut pas de joueurs de caractère trop différent, car on a aujourd’hui un groupe facile à vivre, humble, travailleur, qui ne me crée pas de problème. Pour moi, c'est simple. J'adore travailler avec ce groupe. Ce sont des joueurs avec beaucoup d'humilité. C'est un groupe qui ne me pose pas de problème. Je n'ai pas beaucoup de problèmes dans mes entraînements, car les joueurs travaillent beaucoup. Ils sont très concentrés. Je pense qu'il y a des choses très fortes dans cette équipe », a loué Paulo Fonseca au sujet de ses joueurs.
Une sortie qui dénote notamment avec les propos de Peter Bosz, ancien entraineur de l'OL. « À mon avis, le pouvoir repose trop sur les joueurs et il n’y avait pas vraiment de mentalité de gagnant au club. Ils aimaient tout mais n’étaient pas prêts à performer », avait déclaré le Néerlandais quelques semaines après sa mise à pied en octobre 2022. Un nouvel état d'esprit qui permet à l'OL de jouer, trois ans plus tard, le haut du classement en Ligue 1, en Europe, et d'être toujours en lice en Coupe de France.

Europa League

22 janvier 2026 à 18:45
Young Boys
0
1
Match terminé
Olympique Lyonnais
Maitland-Niles45'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
M. de Carvalho
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Carton jaune
90
S. Lauper
Young BoysYoung Boys
Carton jaune
90
L. Benito
Young BoysYoung Boys
Remplacement
90
ENTRE
M. de Carvalho
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
SORT
T. Morton
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Derniers commentaires

Une très mauvaise surprise attend Fofana à l’OL

faut mettre les deux fleches a droite et a gauche

EL : L’OL valide sa place pour les 8es de finale avec brio

J'ai subi le match ... Je l'ai trouvé tellement looong ... Après j'ai la crève et à 18h45, ça peut jouer 😂

Le PSG a raté son mercato, Dugarry dézingue Campos

Absolument pas... On fait 1/2 face a Dortmund et on est éliminé alors qu'on fait 5 poteaux face a Dortmund sur les 2 matchs. In fait une bonne saison en 2024...

EL : L’OL valide sa place pour les 8es de finale avec brio

Pas un match fou à regarder il faut retenir les 3 points on sans contentera.

EL : L’OL valide sa place pour les 8es de finale avec brio

Bravo l'OL ! Une victoire totalement méritée ! ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

