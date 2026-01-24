L’OL c’est fini, Mikautadze a tourné la page

Malgré son attachement, Georges Mikautadze avait accepté de quitter l’Olympique Lyonnais l’été dernier. L’attaquant transféré à Villarreal s’était sacrifié pour le bien de son club formateur. Un temps affecté, l’ancien Gone est maintenant passé à autre chose.

Si l’Olympique Lyonnais se porte bien, c’est aussi grâce à Georges Mikautadze. L’attaquant polyvalent se réjouissait à l’idée de succéder à Alexandre Lacazette en tant que buteur des Gones cette saison. Mais en toute fin de mercato, l’international géorgien avait accepté de se sacrifier pour sauver les finances de son club formateur. Son transfert à Villarreal l’été dernier avait rapporté 36 millions d’euros (bonus compris), une recette décisive pour la formation rhodanienne.

Il n'y avait pas beaucoup de joueurs de grande valeur - Georges Mikautadze

Affecté, l’ancien Messin a mis du temps à s’en remettre. Mais l’attaquant du Sous-marin jaune a fini par digérer. « Oui, ça n'a pas été facile de quitter Lyon, parce qu'à la base je devais rester là-bas, a confié le natif de Lyon à Marca. Mais maintenant j'ai tourné la page. J'essaie de me concentrer au maximum sur Villarreal car je suis ici et je suis très heureux d'être là. Le club avait des problèmes économiques, il avait besoin de revenus. Il n'y avait pas beaucoup de joueurs de grande valeur, donc c'est moi qui ai dû me sacrifier pour aider le club. Malgré tout, je suis très heureux d'être ici. »

« L'hommage rendu pour mon départ ? Ça m'a beaucoup touché. Je suis né là-bas, j'y ai grandi, ma famille et mes amis y vivent. Partir a été difficile. En plus, je n'y suis resté qu'un an, mais j'ai marqué les esprits grâce à ma personnalité à la fois sur et en dehors du terrain, parce que je suis très proche des gens et des supporters. C'était une décision difficile », a insisté Georges Mikautadze, intéressant pour ses premiers mois en Espagne.