ICONSPORT_268698_0314
Mikautadze

L’OL c’est fini, Mikautadze a tourné la page

OL24 janv. , 22:00
parEric Bethsy
0
Malgré son attachement, Georges Mikautadze avait accepté de quitter l’Olympique Lyonnais l’été dernier. L’attaquant transféré à Villarreal s’était sacrifié pour le bien de son club formateur. Un temps affecté, l’ancien Gone est maintenant passé à autre chose.
Si l’Olympique Lyonnais se porte bien, c’est aussi grâce à Georges Mikautadze. L’attaquant polyvalent se réjouissait à l’idée de succéder à Alexandre Lacazette en tant que buteur des Gones cette saison. Mais en toute fin de mercato, l’international géorgien avait accepté de se sacrifier pour sauver les finances de son club formateur. Son transfert à Villarreal l’été dernier avait rapporté 36 millions d’euros (bonus compris), une recette décisive pour la formation rhodanienne.
Il n'y avait pas beaucoup de joueurs de grande valeur
- Georges Mikautadze
Affecté, l’ancien Messin a mis du temps à s’en remettre. Mais l’attaquant du Sous-marin jaune a fini par digérer. « Oui, ça n'a pas été facile de quitter Lyon, parce qu'à la base je devais rester là-bas, a confié le natif de Lyon à Marca. Mais maintenant j'ai tourné la page. J'essaie de me concentrer au maximum sur Villarreal car je suis ici et je suis très heureux d'être là. Le club avait des problèmes économiques, il avait besoin de revenus. Il n'y avait pas beaucoup de joueurs de grande valeur, donc c'est moi qui ai dû me sacrifier pour aider le club. Malgré tout, je suis très heureux d'être ici. »
« L'hommage rendu pour mon départ ? Ça m'a beaucoup touché. Je suis né là-bas, j'y ai grandi, ma famille et mes amis y vivent. Partir a été difficile. En plus, je n'y suis resté qu'un an, mais j'ai marqué les esprits grâce à ma personnalité à la fois sur et en dehors du terrain, parce que je suis très proche des gens et des supporters. C'était une décision difficile », a insisté Georges Mikautadze, intéressant pour ses premiers mois en Espagne.
0
Articles Recommandés
Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 20e journée

ICONSPORT_283227_0070
Ligue 2

L2 : Nouvelle désillusion pour l'ASSE à Reims

tottenham psg tel victime d insultes racistes les spurs s indignent iconsport 266634 0302 397207
Premier League

Tottenham supplie Mathys Tel et l’UEFA

Fil Info

24 janv. , 22:04
L2 : Programme TV et résultats de la 20e journée
24 janv. , 22:03
L2 : Nouvelle désillusion pour l'ASSE à Reims
24 janv. , 21:30
Tottenham supplie Mathys Tel et l’UEFA
24 janv. , 21:25
OM : Nwaneri signe sa première, Lens assommé (vidéo)
24 janv. , 21:16
L1 : Gouiri transperce Lens, l'OM est devant ! (vidéo)
24 janv. , 21:00
Nice en a marre des pleureuses en Ligue 1
24 janv. , 20:58
L1 : Programme TV et résultats de la 19e journée
24 janv. , 20:57
L1 : Le Havre laisse Monaco dans le doute

Derniers commentaires

OM - Lens : les compos (21h05 sur Ligue1+)

L OM a un gros banc , il faut pas avoir peur de faire tourner

OM - Lens : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Greenwood au frigo tout le match en vue du match de LDC, ça me va très bien.

OM - Lens : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Première mi-temps marseillaise en tout point. Nwaneri met la misère aux lensois. Il est assez phénoménal pour un début.

OM - Lens : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Ça sent le match nul !

OM - Lens : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Nwaneri c'est un greewood bis

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43181413321319
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Brest
22186482429-5
12
Angers SCO
22186482025-5
13
Le Havre
20194871624-8
14
Paris
19185492432-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121833121940-21

Loading