Monaco - Juventus : les compos (21h sur Canal+Sport 360)

Ligue des Champions28 janv. , 20:09
parMehdi Lunay
Compo de l'AS Monaco : Kohn - Vanderson, Kehrer, Teze, C.Henrique - Zakaria, Coulibaly, Camara, Golovin, Akliouche - Balogun
Compo de la Juventus Turin : Perin – Kelly, Bremer, Kalulu – McKennie, Koopmeiners, K.Thuram, Miretti, Cabal – F.Conceiçao, Openda
PSG - Newcastle : les compos (21h sur Canal+Foot)

Je ne comprends pas la titu de Safonov qui revient à peine de blessure....et pour quelle raison Chevalier est écarté ? Esquiver la pression supplémentaire ? Choix tactique ? Hâte d'entendre Lucho. Sinon ca fait plaisir on a presque l'équipe type, dommage pour Ruiz. Et Doué doit repasser devant Barcola.

PSG : L'Arabie Saoudite fait l'offre du siècle pour Dembélé

S'il veut disparaitre qu'il aille là bas.il a encore de belles années devant lui et à Paris il va ameliorer son salaire dans de belles proportions.

OL : Endrick déjà détourné par le PSG !

Barcola est bien au PSG et sa carriere évolue bien sauf pour un abruti comme toi

PSG : La Juventus aide Paris à régler un bug à 95ME

Pure connerie

PSG - Newcastle : les compos (21h sur Canal+Foot)

Belle composition, ça devrait le faire

