Blessé pour trois mois, il attend l'OL en juin

Après la signature d’Endrick, l’Olympique Lyonnais tente de recruter un deuxième attaquant pour compenser le départ de Martin Satriano. Le club rhodanien étudie la piste menant à Jonas Wind alors que le Danois ne sera pas disponible avant plusieurs mois.

L’Olympique Lyonnais n’a pas terminé son recrutement. Renforcé après les arrivées d’Endrick et de Noah Nartey, l’effectif de Paulo Fonseca pourrait accueillir un défenseur ainsi qu’un attaquant supplémentaires. L’idée n’est pas d’amener un concurrent pour le talent prêté par le Real Madrid. Mais suite au départ de Martin Satriano, prêté avec option d’achat à Getafe, les Gones n’ont pas de réelle doublure derrière le Brésilien si l’on considère que Pavel Sulc s’est également installé dans le onze. C’est pourquoi le club rhodanien est associé à Jonas Wind cet hiver.

Libre en juin prochain, l’attaquant de Wolfsbourg a déjà décidé de ne pas prolonger son contrat. Sa situation en fait une belle opportunité sur le plan financier, d’autant que le Danois âgé de 26 ans n’a que très peu joué cette saison. Depuis le début de l’exercice, l’ancien joueur du FC Copenhague n’a disputé que huit matchs de Bundesliga, dont seulement trois en tant que titulaire. Sa dernière apparition remonte à la fin du mois de novembre, Jonas Wind ayant subi une blessure à la cuisse suivie d’une opération.

Cette intervention chirurgicale n’a pas l’air de refroidir l’Olympique Lyonnais, ni le Celtic qui est également annoncé parmi ses prétendants. Pourtant, le média TransferFeed affirme que l’international danois (37 ans) ne retrouvera pas la compétition avant le mois d’avril. Si l’information s’avère exacte, le temps de récupérer le rythme et ses sensations, Jonas Wind ne sera à 100% qu’en fin de saison. Son transfert ne coûterait pas grand-chose, mais pas sûr que le grand avant-centre (1,90m) représente un réel renfort pour la deuxième partie de saison.