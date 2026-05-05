OGCN : Nice bradé par INEOS, les acheteurs arrivent

L'OGC Nice va changer de mains dans les prochains mois. INEOS veut vendre à tout prix et deux investisseurs sont désormais sur les rangs pour racheter le club azuréen.

Toujours pas maintenu en Ligue 1 à deux journées de la fin, l’OGC Nice peut paradoxalement être européen en cas de victoire contre Lens en finale de la Coupe de France. Mais pour les propriétaires du club azuréen, la priorité est clairement ailleurs avec la volonté affichée par Sir Jim Ratcliffe de vendre le Gym. Le milliardaire britannique ne s’intéresse plus à son jouet français, lui qui a maintenant les mains dans le cambouis pour gérer Manchester United, qui était le club dont il rêvait de s’occuper depuis toujours.

Résultat, Nice est clairement laissé pour compte par INEOS. A tel point que le géant de pétrochimie a baissé à deux reprises le prix de vente demandé pour Nice ces derniers mois. C’est la banque Lazard, spécialiste dans les acquisitions de sociétés et de clubs, qui est en charge de ce dossier et qui s’est vu signifier de revoir ses exigences à la baisse.

Résultat, selon Nice Matin, dans des informations confirmées par le média The People Person, deux repreneurs ont des discussions avancées avec la banque. Il s’agit d’un fonds américain et d’un fonds européens, signe qu’il y a un réel intérêt pour l’OGC Nice. Une visite du centre de formation et des installations d’entrainement a même été effectuée récemment par Jean-Claude Blanc, dirigeant désormais chez INEOS.

Pour le moment, le nerf de la guerre se situe au niveau du prix de vente, et les repreneurs éventuels veulent beaucoup faire baisser celui-ci en raison des faibles revenus et des difficultés économiques du football français. Sir Jim Ratcliffe n’est clairement pas en position de force dans ce dossier, car absolument tout le monde sait qu’il veut vendre le club, dont il ne se soucie plus. Tout pourrait s’accélérer cet été. Le maintien de Nice en Ligue 1, voire une éventuelle qualification en Coupe d’Europe, pourrait avoir le don de permettre aux investisseurs d’y voir plus clair sur la suite.