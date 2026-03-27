Nice lui vide les poches, Ineos va tout plaquer

Contraint de compenser les pertes conséquentes de l’OGC Nice, le groupe Ineos ne compte pas s’éterniser sur la Côte d’Azur. Le président Jean-Pierre Rivère confirme les démarches lancées par l’actionnaire pour vendre le club.

De retour aux commandes depuis décembre dernier, Jean-Pierre Rivère ne s’était engagé que pour une courte pige jusqu’à la fin de la saison. Le président de l’OGC Nice s’est lancé en politique et deviendra le conseiller spécial du maire de Nice Eric Ciotti. Dans un entretien accordé à L’Equipe cette semaine, le dirigeant répétait ses intentions.

Rivère et Ineos vers la sortie

« L'idée est toujours de rester jusqu'en mai, et si possible jusqu'à la finale de la Coupe de France prévue le 22 mai, car je suis revenu pour donner un petit coup de main, confiait Jean-Pierre Rivère au quotidien sportif. Je suis à fond dans l'objectif maintien et dans la préparation de la saison suivante qui sera compliquée par la forte diminution des droites télé. » Réadapter le train de vie du Gym ne sera pas simple. Ineos devra trouver le bon profil pour remplacer son président, sauf si l’actionnaire lui demandait de rester.

« Nous n'en sommes pas là, même s'il n'y aurait pas d'incompatibilité, répond le membre du clan Eric Ciotti à Nice-Matin. On verra ce qu'il se passe mais je ne peux pas tout cumuler, il faut beaucoup de temps pour faire tout cela. » L’hypothèse de le voir rester paraît peu probable, d’autant qu’Ineos n’est pas non plus certain de poursuivre l’aventure avec les Aiglons. La société anglaise est annoncée sur le départ et a bien lancé des démarches en vue d’une vente du club.

« Il y a aujourd’hui une banque (Lazard ndlr) qui s’en occupe, a confirmé Jean-Pierre Rivère au média régional. Je suis un peu extérieur à ça. Ineos sera peut-être là encore quelques années, peut-être qu’il y aura une vente, je n’ai pas de visibilité là-dessus, Ce qui est certain, c’est qu’Ineos compense chaque année les pertes du club, et elles sont importantes. » Lassé, le patron britannique Jim Ratcliffe privilégie son activité d’actionnaire minoritaire à Manchester United.