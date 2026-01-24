Charles Vanhoutte

Nice en a marre des pleureuses en Ligue 1

OGC Nice24 janv. , 21:00
parEric Bethsy
0
Arrivé l’été dernier en provenance de l’Union Saint-Gilloise, Charles Vanhoutte se distingue à l’OGC Nice avec une statistique peu flatteuse. Le milieu de terrain a tendance à collectionner les cartons jaunes. En cause selon lui, les simulations incessantes de ses adversaires.
Charles Vanhoutte a enfin débloqué son compteur avec l’OGC Nice. Arrivé l’été dernier, le Belge a inscrit son premier but de la saison contre les Néerlandais de Go Ahead Eagles (3-1) jeudi en Ligue Europa. C’est peut-être le début d’une série positive pour le Gym et son milieu de terrain, plutôt habitué à alimenter une autre statistique beaucoup moins flatteuse. L’ancien joueur du Cercle Bruges a en effet l’habitude de collectionner ce que les arbitres appellent une sanction administrative.
Cette saison, Charles Vanhoutte a déjà récolté neuf cartons jaunes avec les Aiglons (cinq en Ligue 1, trois en Ligue Europa et un en Coupe de France), sans compter les deux reçus en tout début d’exercice avec l’Union Saint-Gilloise. Cela fait donc un total de 11 avertissements alors que la mi-saison vient d’être dépassée. Le chiffre est inquiétant et à la fois compréhensible pour Charles Vanhoutte, persuadé que le problème vient aussi des simulations de ses adversaires.
Ils tombent comme des mouches
- Charles Vanhoutte
« J’ai toujours pris beaucoup de cartons jaunes, peut-être que ce n’est pas bien, a d’abord reconnu le milieu défensif ce samedi en conférence de presse. Aujourd’hui tu touches un peu (les joueurs) et ils tombent comme des mouches. Ils pleurent et tu prends carton. J’ai toujours pris des cartons. Peut-être que je dois en prendre un peu moins mais ça fait partie de mon jeu. » Manifestement, Charles Vanhoutte n’a pas prévu de changer sa manière de défendre. La bonne nouvelle pour l’OGC Nice, c’est que son récupérateur n’a toujours pas été exclu cette saison. Preuve que le natif de Courtrai sait se maîtriser.
C. Vanhoutte

C. Vanhoutte

BelgiumBelgique Âge 27 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs7
Buts1
Passes décisives1
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs13
Buts0
Passes décisives2
Jaune5
Rouge0
Jaune Rouge0

Pro League

2025/2026
Matchs5
Buts0
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 20e journée

ICONSPORT_283227_0070
Ligue 2

L2 : Nouvelle désillusion pour l'ASSE à Reims

ICONSPORT_268698_0314
OL

L’OL c’est fini, Mikautadze a tourné la page

tottenham psg tel victime d insultes racistes les spurs s indignent iconsport 266634 0302 397207
Premier League

Tottenham supplie Mathys Tel et l’UEFA

Fil Info

24 janv. , 22:04
L2 : Programme TV et résultats de la 20e journée
24 janv. , 22:03
L2 : Nouvelle désillusion pour l'ASSE à Reims
24 janv. , 22:00
L’OL c’est fini, Mikautadze a tourné la page
24 janv. , 21:30
Tottenham supplie Mathys Tel et l’UEFA
24 janv. , 21:25
OM : Nwaneri signe sa première, Lens assommé (vidéo)
24 janv. , 21:16
L1 : Gouiri transperce Lens, l'OM est devant ! (vidéo)
24 janv. , 20:58
L1 : Programme TV et résultats de la 19e journée
24 janv. , 20:57
L1 : Le Havre laisse Monaco dans le doute

Derniers commentaires

OM - Lens : les compos (21h05 sur Ligue1+)

L OM a un gros banc , il faut pas avoir peur de faire tourner

OM - Lens : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Greenwood au frigo tout le match en vue du match de LDC, ça me va très bien.

OM - Lens : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Première mi-temps marseillaise en tout point. Nwaneri met la misère aux lensois. Il est assez phénoménal pour un début.

OM - Lens : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Ça sent le match nul !

OM - Lens : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Nwaneri c'est un greewood bis

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43181413321319
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Brest
22186482429-5
12
Angers SCO
22186482025-5
13
Le Havre
20194871624-8
14
Paris
19185492432-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121833121940-21

Loading