Nice en a marre des pleureuses en Ligue 1

Arrivé l’été dernier en provenance de l’Union Saint-Gilloise, Charles Vanhoutte se distingue à l’OGC Nice avec une statistique peu flatteuse. Le milieu de terrain a tendance à collectionner les cartons jaunes. En cause selon lui, les simulations incessantes de ses adversaires.

Charles Vanhoutte a enfin débloqué son compteur avec l’OGC Nice . Arrivé l’été dernier, le Belge a inscrit son premier but de la saison contre les Néerlandais de Go Ahead Eagles (3-1) jeudi en Ligue Europa. C’est peut-être le début d’une série positive pour le Gym et son milieu de terrain, plutôt habitué à alimenter une autre statistique beaucoup moins flatteuse. L’ancien joueur du Cercle Bruges a en effet l’habitude de collectionner ce que les arbitres appellent une sanction administrative.

Cette saison, Charles Vanhoutte a déjà récolté neuf cartons jaunes avec les Aiglons (cinq en Ligue 1 , trois en Ligue Europa et un en Coupe de France), sans compter les deux reçus en tout début d’exercice avec l’Union Saint-Gilloise. Cela fait donc un total de 11 avertissements alors que la mi-saison vient d’être dépassée. Le chiffre est inquiétant et à la fois compréhensible pour Charles Vanhoutte, persuadé que le problème vient aussi des simulations de ses adversaires.

Ils tombent comme des mouches - Charles Vanhoutte

« J’ai toujours pris beaucoup de cartons jaunes, peut-être que ce n’est pas bien, a d’abord reconnu le milieu défensif ce samedi en conférence de presse. Aujourd’hui tu touches un peu (les joueurs) et ils tombent comme des mouches. Ils pleurent et tu prends carton. J’ai toujours pris des cartons. Peut-être que je dois en prendre un peu moins mais ça fait partie de mon jeu. » Manifestement, Charles Vanhoutte n’a pas prévu de changer sa manière de défendre. La bonne nouvelle pour l’OGC Nice, c’est que son récupérateur n’a toujours pas été exclu cette saison. Preuve que le natif de Courtrai sait se maîtriser.