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Nice : Dante entraîneur au Bayern, ça se précise

OGC Nice11 avr. , 22:52
parCorentin Facy
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Dante, qui va mettre un terme à sa carrière à l’issue de la saison après 10 années passées à l’OGC Nice, est fortement pressenti pour rebondir en tant qu’entraîneur au Bayern Munich la saison prochaine.
Légende de l’OGC Nice, où il achève sa dixième saison en 2025-2026, Dante va raccrocher les crampons en juin prochain. Le défenseur brésilien de 42 ans n’a toutefois pas l’intention de trop s’éloigner des terrains. La preuve, L’Equipe nous apprend ce samedi que l’ancien défenseur du Bayern Munich est fortement pressenti pour revenir au sein du club bavarois. En effet, Dante a de fortes chances de devenir le nouvel entraîneur des U23, qui évoluent en Regionalliga Süd, l’équivalent en Allemagne du National 2.

Dante fonce vers le Bayern Munich

Le quotidien national raconte que depuis deux ans, Dante profite des trêves internationales pour passer les différents diplômes d’entraîneur, au point de décrocher récemment la licence pro UEFA. En bonne relation avec les dirigeants du Bayern Munich, Dante a exprimé son envie de rentrer en Allemagne et de travailler de nouveau avec le champion d’Allemagne en titre. Un projet qui pourrait se concrétiser dans les prochaines semaines pour le vétéran brésilien du Gym.
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