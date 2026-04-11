Nice : Dante entraîneur au Bayern, ça se précise

c'est si exceptionnel que ça pour qu'on en arrive à parler d'un match entre deux réserves? bravo à eux mais première fois que je vois un article sur la pro2. ou c'est peut être parce que je m'en bats les c...
Le sous marin a coulé au vieux port, le plus crédible c'est saadé a Marseille ca tout le monde le sait
Qui?
tu as raison mais Miguelita va trouver une solution.
Dante quitte l'enfer... ok elle est pourrie
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|50
|28
|15
|5
|8
|45
|34
|11
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|28
|10
|7
|11
|39
|35
|4
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|29
|9
|6
|14
|25
|39
|-14
|28
|28
|6
|10
|12
|23
|36
|-13
|27
|28
|7
|6
|15
|33
|55
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
Loading
Passé par la Bavière entre 2012 et 2015, Dante devrait y faire son retour dès que sa retraite sera effective, à la fin de cette saison. L'actuel défenseur de Nice est pressenti pour prendre la tête de l'équipe U23 du Bayern Munich. l.lequipe.fr/DvA