EL : Nice continue de sombrer à Fenerbahçe

2e journée de l’Europa League :

Stade Sukru Saracoglu.

Fenerbahçe - OGC Nice : 2-1.

Buts : Akturkoglu (3e, 25e) pour le Fenerbahçe ; Kevin (37e sp) pour Nice.

Habitué des contre-performances européennes depuis la saison dernière, Nice voulait se racheter en Turquie, une semaine après sa défaite contre la Roma pour son entrée en lice en Europa League (1-2).

Sauf que dès le début du match, Fenerbahçe ouvrait vite la marque par l’intermédiaire d’Akturkoglu, qui marquait d’une frappe croisée du gauche après une passe de Talisca (1-0 à la 3e). L’attaquant turc doublait ensuite la mise en profitant de la passivité de la défense niçoise avant d’envoyer un tir du droit, contré par Juma Bah, dans la cage de Diouf (2-0 à la 25e). Après l’heure de jeu, Skriniar était poussé à la faute par Kevin Carlos dans la surface turque (34e), ce qui offrait un penalty au Gym. Une offrande saisie par l’attaquant espagnol, qui se faisait justice lui-même en trompant Ederson plein axe (2-1 à la 37e).

Après une fin de première période agitée avec de grosses occasions de part et d’autre, le second acte était beaucoup plus calme et aucune des deux équipes ne trouvaient la faille jusqu’au coup de sifflet (2-1 à la 90e). Fenerbahçe l’emportait donc sans trop trembler face aux Aiglons de Franck Haise, bien installés dans les dernières places de cette phase régulière de l’Europa League avec zéro point en deux journées. À noter que Nice n'a plus gagné depuis 14 matchs en Coupe d'Europe.