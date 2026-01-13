ICONSPORT_279505_0354

Sofiane Boufal à Nantes, l'opération est lancée

FC Nantes13 janv. , 9:20
parCorentin Facy
0
Sans club depuis son départ de l’Union Saint-Gilloise au mois de janvier, Sofiane Boufal attise les convoitises en Ligue 1. Le FC Nantes souhaite réaliser un gros coup en attirant l’international marocain.
Initialement sous contrat avec l’Union Saint-Gilloise jusqu’en juin prochain, Sofiane Boufal est finalement libre. Un accord a effectivement été trouvé entre l’international marocain de 32 ans et le club belge pour une résiliation de son contrat. En manque de temps de jeu, l’ancien milieu offensif du SCO d’Angers va avoir la possibilité de choisir librement son prochain club afin de relancer sa carrière avec l’espoir de retrouver un rôle important et un temps de jeu conséquent. La Ligue 1 lui fait les yeux doux puisque Sofiane Boufal a laissé un excellent souvenir dans le championnat de France après ses passages à Angers mais aussi à Lille.
Selon les informations de But, le FC Nantes est sur les rangs. Très actif en ce mois de janvier, les Canaris n’avaient sans doute pas prévu de recruter un second milieu offensif après la venue de Rémy Cabella, prêté par l’Olympiakos. Mais l’opportunité Sofiane Boufal est trop belle pour ne pas être saisie avec la possibilité de recruter gratuitement un joueur performant en Ligue 1 par le passé et qui garde un niveau très convenable comme l’avait démontré son entrée en jeu contre l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions avec l’Union Saint-Gilloise.

Nantes défie le Wyad Casablanca pour Boufal

Sur ce dossier, les Canaris auront néanmoins de la concurrence. Selon le média, Le Havre est également attentif à la situation de Sofiane Boufal et rêve de pouvoir l’attirer dans ses filets. A l’étranger aussi, le Marocain est apprécié, notamment par le Raja Casablanca, qui a tenté sa chance… sans succès pour le moment. Le Wyad Casablanca est également dans le coup et serait en pole sur ce dossier pour le moment. Rien de définitif néanmoins puisque Nantes compte bien jouer sa carte à fond, avec l’espoir de convaincre Sofiane Boufal de revenir prendre du plaisir en Ligue 1 avec la mission commando du FC Nantes pour se sauver d’une relégation. Recruté par l’Union Saint-Gilloise en 2024 en provenance d’Al-Rayyan (Qatar), le natif de Paris aura disputé 40 matchs avec le club belge pour un total tout de même inquiétant de 0 but marqué.

Loading