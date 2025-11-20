Nantes : Un défenseur claque brutalement la porte

Peu utilisé par Luis Castro depuis le début de la saison, Nicolas Cozza envisage de claquer la porte et de quitter le FC Nantes dès le mois de janvier.

Prêté par Wolfsburg au FC Nantes pour la seconde saison de suite, Nicolas Cozza espérait continuer à grappiller du temps de jeu en s’imposant comme un élément fort du nouvel entraîneur Luis Castro. C’est manqué pour l’ex-défenseur de Montpellier, qui fait bien partie de la rotation aux yeux de l’entraîneur portugais, sans parvenir néanmoins à s’imposer comme un titulaire indiscutable. Titulaire une fois sur deux en moyenne, le latéral de 26 ans n’arrive pas à inverser la tendance et la situation actuelle ne lui convient pas.

A tel point qu’un départ dès le mois de janvier est sérieusement envisagé par Nicolas Cozza selon les informations du podcast « Sans Contrôle ». Frustré par sa situation, l’ancien international espoirs français est sérieusement enclin à quitter le FC Nantes afin de se relancer dans un nouveau club dès le mois de janvier. Reste que pour les dirigeants canaris, la situation n’est pas aussi simple. Certes, Nicolas Cozza n’est pas un titulaire dans l’esprit de Luis Castro, mais son expérience de la Ligue 1 et sa faculté à se montrer fiable lorsque son entraîneur fait appel à lui sont des arguments importants aux yeux du staff et de la direction pour le conserver jusqu’à la fin de la saison.

N. Cozza France • Âge 26 • Défenseur Ligue 1 Matchs 9 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Reste qu’en cas de belle offre pour un prêt sur la deuxième partie de saison, Nicolas Cozza pourrait être motivé à l’idée de partir et n’a pas manqué de le faire savoir aux dirigeants du FC Nantes. La question est maintenant de savoir comment les Canaris gèreront ce dossier épineux auquel ils ne s’attendaient probablement pas. La blessure de Louis Leroux, qui manquera les prochains matchs et qui sera forfait jusqu’au début de l’année 2026, pourrait rebattre les cartes et permettre à Nicolas Cozza de retrouver un peu de temps de jeu. Suffisant pour calmer les états d’âme du joueur passé par le MHSC ? Pas certain.