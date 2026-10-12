Nantes : Le futur propriétaire se fâche déjà

Dans les deux prochaines semaines, la DNCG va étudier le dossier des repreneurs du FC Nantes. Mais, visiblement agacé de ce qu'il se dit sur lui, Paulo Tavares est sorti du silence.

L'annonce de négociations en cours de finalisation entre Waldemar Kita et des investisseurs menés par Paulo Tavares a fait naître de sérieux doutes parmi les supporters du FC Nantes. Ces derniers s'interrogent sur le sérieux de ceux qui sont prêts à payer plus de 100 millions d'euros pour racheter les Canaris. Samedi, avant d'afficher une banderole assassine, la Brigade Loire avait publié un communiqué musclé sur ce sujet : « Une évidence s'impose : le FC Nantes doit changer de propriétaire. Mais pas à n'importe quel prix. Et surtout pas pour troquer la peste pour le choléra. » Des propos qui n'ont pas échappé à Paulo Tavares, qui a bien remarqué que son projet de rachat du club des bords de l'Erdre était accueilli par de nombreuses critiques. Alors, après avoir encaissé ces attaques, le candidat à la reprise de Nantes est sorti du mutisme.

Paulo Tavares donne des leçons

Via son compte sur X (anciennement Twitter), Paulo Tavares a vidé son sac face à ceux qui lui donnent des leçons. « Après près de 30 ans dans le football international, je dois avouer que certaines analyses me font beaucoup rire. 😂C’est fascinant de voir autant de spécialistes autoproclamés, qui n’ont jamais rien construit, jamais pris le moindre risque, mais qui savent tout sur ceux qui entreprennent. Il y a ceux qui parlent, ceux qui critiquent… et ceux qui font. Personnellement, j’ai toujours préféré être sur le terrain plutôt que dans les tribunes des donneurs de leçons. Continuez, vous me divertissez ! 😉⚽ », a riposté l'ancien membre de L'Equipe du Soir et agent de joueurs.

La communication de Paulo Tavares n'a pas calmé les critiques, les supporters nantais étant déjà impatients de savoir ce que la DNCG va penser du dossier de reprise des Canaris. Car c'est le gendarme financier du football qui va avoir son mot à dire sur le sérieux de cette offre. Dans un premier temps, les candidats à la reprise vont devoir bloquer 25 millions d’euros sur un compte. Selon Ouest-France, la DNCG « doit examiner un rapport d’enquête de moralité indépendant sur les repreneurs, une présentation détaillée de l’actionnariat, des justificatifs sur l’origine des fonds. Un plan de financement sur trois ans doit lui être soumis. » Le quotidien régional précise que du côté de Paulo Tavares, on pense pouvoir fournir ces éléments en milieu de semaine.