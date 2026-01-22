Nantes : Le départ de Kantari réclamé, il y a déjà urgence

Hormis une victoire importante face à l'OM au stade Vélodrome en Ligue 1, le bilan des cinq premiers matchs d'Ahmed Kantari ne fait pas rêver les supporters, lesquels sont déjà très nombreux à demander son départ du FC Nantes.

Il n'aura fallu que cinq matchs à Ahmed Kantari pour déjà être sur la sellette. En tout cas, du point de vue des supporters du FC Nantes . Arrivé au début du mois de décembre dernier pour remplacer un Luis Castro peu inspiré, l'ancien entraîneur du Valenciennes FC a pour mission d'éloigner les Jaune et Vert de la zone de relégation en faisant en sorte que la deuxième moitié de la saison soit nettement meilleure que la première. Mais aura-t-il le temps d'aller jusqu'au bout de l'exercice ? Si les supporters nantais ne sont pas entendus au sujet du départ de Waldemar Kita, peut-être auront-ils un peu plus de poids concernant Kantari lors des prochains matchs à domicile.

Ahmed Kantari déjà en danger ?

Tout part d'un sondage réalisé par le suiveur du FC Nantes @Ablinho, massivement suivi sur X. Sur un total de plus de 2000 votes, 72,4 % de ceux qui ont répondu souhaitent déjà voir Ahmed Kantari quitter le banc des Canaris en cas de défaite face à Nice dimanche prochain. 16,7 % ont voté non, tandis que les 10,9 % restants n'ont pas souhaité se prononcer. S'il faut savoir garder une certaine mesure du fait que ce sondage soit uniquement une question posée sur X, la quantité de réponses et la proportion de supporters qui veulent déjà le voir partir restent malgré tout un révélateur singulier.

Le prochain match des Nantais face à l'OGC Nice aura comme un air de déjà-vu puisque les deux formations se sont déjà affrontés à La Beaujoire le 11 janvier dernier dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France. Les Aiglons, pourtant en grande difficulté, étaient venus à bout des Canaris lors de la séance de tirs au but. A l'heure actuelle, Ahmed Kantari dispose d'un bilan peu fameux de trois défaites en cinq matchs, pour deux victoires, dont une face à Concarneau en Coupe de France avant l'élimination contre Nice.