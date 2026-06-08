Lucas Da Cunha

Une offre à 20 ME, l’OM a pris deux refus

OM08 juin , 17:00
parEric Bethsy
0
En quête de renforts dans l’entrejeu cet hiver, l’Olympique de Marseille avait jeté son dévolu sur Lucas Da Cunha. Une offre importante avait été transmise à Côme. Mais le club italien et son milieu de terrain avait tous les deux refusé la proposition.
Parmi les raisons du fiasco de l’Olympique de Marseille, difficile de ne pas souligner les erreurs commises dans le recrutement. Certaines recrues comme Benjamin Pavard, Matt O’Riley ou encore Ethan Nwaneri n’ont pas répondu aux attentes. Il faut dire que le club phocéen n’a pas forcément attiré ses premiers choix.
Cet hiver par exemple, avant d’obtenir les signatures de Quinten Timber, Himad Abdelli et Tochukwu Nnadi, l’ancien directeur du football Medhi Benatia voulait s’offrir les services de Lucas Da Cunha (24 ans). L’Olympique de Marseille avait bien transmis une offre pour le milieu de Côme, confirme La Gazzetta dello Sport, qui précise que le montant de la proposition était de 20 millions d’euros. La tentative n’avait pas suffit pour convaincre le club italien de vendre l’un des piliers de l’entraîneur Cesc Fabregas. Loin du compte, les Marseillais n’avaient pas non plus réussi à séduire Lucas Da Cunha.

Da Cunha a recalé l'OM

Dans un entretien accordé à DAZN le mois dernier, le milieu formé au Stade Rennais s’était seulement dit flatté par l’approche de l’Olympique de Marseille.« Je ne vais pas mentir, c'est vrai que cet hiver il y a eu un intérêt de l'Olympique de Marseille, avait-il reconnu. Forcément, c'est gratifiant en tant que joueur quand tu entends que des clubs s'intéressent à toi. Après, ce n'est pas allé au-delà parce que aujourd'hui je suis capitaine de Côme, je suis vraiment bien ici et donc ça n'a pas été au-delà des discussions. » Quelques mois plus tard, le Français plaît toujours à Roberto De Zerbi, cette fois du côté de Tottenham.
Articles Recommandés
olivier giroud ne reviendra pas en equipe de france iconsport 267679 0361 397782
LOSC

Olivier Giroud prolonge à Lille jusqu'en 2027

Rodrigo Mora
PSG

Le PSG en rêvait, le Barça arrive en force

ICONSPORT 360736 0005
Serie A

Fabio Grosso nommé entraîneur de la Fiorentina

ICONSPORT_277128_0027
OL

L’OL fait une trouvaille en Pologne, Monaco s’en mêle

Fil Info

08 juin , 17:20
Olivier Giroud prolonge à Lille jusqu'en 2027
08 juin , 16:30
Le PSG en rêvait, le Barça arrive en force
08 juin , 16:06
Fabio Grosso nommé entraîneur de la Fiorentina
08 juin , 16:00
L’OL fait une trouvaille en Pologne, Monaco s’en mêle
08 juin , 15:30
Nantes : Trois terribles départs en préparation
08 juin , 15:00
Mourinho se fait vite respecter avec Tchouaméni
08 juin , 14:40
TV : France - Irlande du Nord, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
08 juin , 14:30
L'OM s'écroule, les abonnés en redemandent
08 juin , 14:20
Programme TV des matchs amicaux de lundi

Derniers commentaires

Fabio Grosso nommé entraîneur de la Fiorentina

Apres son passage difficile (pour différentes raisons) à l'OL j'aurai toujours un profond respect pour lui. Bravo à lui. J'aurai aimé que son expérience Lyonnaise soit plus belle. Je pense qu'il est juste arrivé au pire moment.

L'OM s'écroule, les abonnés en redemandent

on prefre voir ta mere tourner quand meme

Fabio Grosso nommé entraîneur de la Fiorentina

Bon courage

Barcola vendu 130 ME, l'OL en plein cauchemar

à Botafogo, Textor le rachète.

Barcola vendu 130 ME, l'OL en plein cauchemar

Et que sa valeur était de 18 M€ en 2023.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading