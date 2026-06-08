Une offre à 20 ME, l’OM a pris deux refus

En quête de renforts dans l’entrejeu cet hiver, l’Olympique de Marseille avait jeté son dévolu sur Lucas Da Cunha. Une offre importante avait été transmise à Côme. Mais le club italien et son milieu de terrain avait tous les deux refusé la proposition.

Parmi les raisons du fiasco de l’Olympique de Marseille , difficile de ne pas souligner les erreurs commises dans le recrutement. Certaines recrues comme Benjamin Pavard, Matt O’Riley ou encore Ethan Nwaneri n’ont pas répondu aux attentes. Il faut dire que le club phocéen n’a pas forcément attiré ses premiers choix.

Cet hiver par exemple, avant d’obtenir les signatures de Quinten Timber, Himad Abdelli et Tochukwu Nnadi, l’ancien directeur du football Medhi Benatia voulait s’offrir les services de Lucas Da Cunha (24 ans). L’Olympique de Marseille avait bien transmis une offre pour le milieu de Côme, confirme La Gazzetta dello Sport, qui précise que le montant de la proposition était de 20 millions d’euros. La tentative n’avait pas suffit pour convaincre le club italien de vendre l’un des piliers de l’entraîneur Cesc Fabregas. Loin du compte, les Marseillais n’avaient pas non plus réussi à séduire Lucas Da Cunha.

Da Cunha a recalé l'OM

Dans un entretien accordé à DAZN le mois dernier, le milieu formé au Stade Rennais s’était seulement dit flatté par l’approche de l’Olympique de Marseille.« Je ne vais pas mentir, c'est vrai que cet hiver il y a eu un intérêt de l'Olympique de Marseille, avait-il reconnu. Forcément, c'est gratifiant en tant que joueur quand tu entends que des clubs s'intéressent à toi. Après, ce n'est pas allé au-delà parce que aujourd'hui je suis capitaine de Côme, je suis vraiment bien ici et donc ça n'a pas été au-delà des discussions. » Quelques mois plus tard, le Français plaît toujours à Roberto De Zerbi, cette fois du côté de Tottenham.